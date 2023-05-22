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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

稱蔣萬安反共先鋒後代　王世堅提醒：赴陸交流別被陰「匪諜就在你身邊」

▲▼台北市長蔣萬安赴市議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安赴市議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市與上海市自2010年起，每年輪流辦理雙城論壇，今年由上海方主辦，台北市政府17日派副秘書長王秋冬赴陸協商。民進黨台北市議員王世堅表示，台北市長蔣萬安是「反共先鋒後代」，所以要向對方提出「三不」警語，也送蔣萬安一句先總統蔣中正名言「匪諜就在你身邊」。

蔣萬安22日上午赴議會進行專案報告，內容包括財政紀律、長照政策、台北上海雙城論壇等。王世堅表示，雙城論壇兩岸交流，要堅守「三不原則」，因為台北市是首都，蔣萬安又是「反共先鋒的後代」，所以他必須對蔣提出警語。

王世堅提及，第一，台北跟中共的雙城論壇，不是地方對中央、我們去朝貢；第二，絕對不是黨對黨交流談判，要摒除一切國民黨任何的黨意去談判；第三，絕對不是中共刀子掐在台北市脖子上，所以被逼著去交流，「這絕對不行。」

王世堅指出，台北市議會曾於去年通過城市論壇預算但書，內容為「若共機、共艦持續擾台、兩岸氛圍不佳，不得動支預算」，不知道蔣萬安能否做到這「三不原則」？

▲▼台北市議員王世堅。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員王世堅。（圖／記者李毓康攝）

蔣萬安回應，台北上海雙城論壇就是城市之間交流、針對市政議題交流，並就市政領域合作，而陸委會也對雙城論壇定位給予肯定，所以該堅持就一定會堅持。

王世堅詢問，如果雙城論壇舉辦前，中共軍機軍艦又擾台，會不會立刻停辦雙城論壇？蔣萬安並未對此正面回應，僅提及總統蔡英文、副總統賴清德願意跟北京展開對話，使王世堅回嗆「蔣市長你又來了！」

王世堅批評，蔣萬安的曾祖父（意指蔣中正）曾有一首民間紀念歌，內容提及「反共必勝，建國必成」，中共眼睜睜盯著蔣萬安，因為蔣萬安是毛澤東最大敵人蔣中正的後代，「你去（中國大陸）代表你向他們交心示好，對他們來講是意義無比重大。」

王世堅提醒，各局處對於上海接待層級、論壇內容有無陷阱或是否對等，都答覆「去就對了」，並沒有任何警覺心，「所以我要送你一句曾祖父名言『匪諜就在你身邊』。」希望蔣萬安不要被身邊的人陰了，賣掉台北市的尊嚴，「這是你身為反共先鋒後代起碼的格調，不是嗎？」蔣萬安則承諾，一定會堅定立場、捍衛主權，這就是城市之間交流。

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