李東憲奪牌舉五星旗　陳建仁：查明是否在台發展共產組織

▲李東憲穿「TPE」服裝又高舉五星旗，挨批統戰樣板。（圖／翻攝自微博）



記者呂晏慈／台北報導

出生台南的跆拳道選手李東憲在南韓亞太壯年運動會奪下銅牌，卻在頒獎台高舉中國五星旗。行政院長陳建仁22日說，將請相關單位徹查李男是否是共產黨員，並在台灣發展相關組織，如果有從事這樣的工作，一定要按照相關法律處理。

陳建仁今天上午出席「嘉義科學園區動土祈福暨招商活動」前受訪說，李東憲是自己報名參加在南韓的這個比賽，他既不是我國的跆拳道協會派出，也不是國家的代表，「那他是否擔任過共產黨員，然後在台灣發展這一個相關的組織呢？」要請相關的單位務必清查釐清，如果確實有從事這樣的工作，一定按照相關法律處理，不要造成國人和全世界誤解。

陳建仁補充，實際上台灣人民都是熱愛台灣，而且希望台灣能夠往自由民主的方向去發展，也不容許類似的誣衊台灣的情形發生。

另對於曾在2019年中國全國政協會議自稱「台灣女孩」的凌友詩，被內政部以違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》罰款50萬元，至今未繳，今年她又因擔任中國全國人大第14屆代表，再遭內政部裁處50萬元罰鍰，陳建仁說，根據《兩岸人民關係條例》，不容許台灣人民參加在中國的政治機關，或者是擔任團體的職務，如果沒有遵照這樣的規定來辦理的時候，當然會按照相關的法令來進行。

陳建仁補充，兩岸之間的交流應該要秉持著和平對等、民主對話的方式來進行，台灣絕對不接受中國的「九二共識」、「一國兩制」這樣的講法，更重要的，所有台灣人民，大家都曉得當團結在一起，一起來捍衛台灣的自由、民主、法治，才能夠使得台灣越來越堅韌、越來越溫暖，而且也能夠讓全世界看到台灣在捍衛自由、民主、法治所做的努力，來使這個區域能夠更加穩定、繁榮跟和平。