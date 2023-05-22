快訊／前政務顧問捲入imB詐騙案？　陳建仁：媒體捕風捉影

▲行政院長陳建仁。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

檢警偵辦「不動產借貸媒合平台im.B」吸金詐騙25億元案，傳出行政院前政務顧問陳振坤名下的豪宅收藏主嫌曾國緯收藏的大量名牌包、高級洋酒，國民黨續指行政院副院長鄭文燦、台南市長黃偉哲、總統府秘書長林佳龍與詐騙集團有關聯。對此，行政院長陳建仁22日說，不必誤傳相關信息，將本著勿枉勿縱的原則，尊重司法的處理和審判。

陳建仁今天上午出席「嘉義科學園區動土祈福暨招商活動」前受訪說，關於這一些媒體上的捕風捉影的事情，鄭文燦等人都已經有所澄清和說明，「我想民眾不必要來誤傳相關的信息，更重要的對於這個個案的情形，我們也會本著勿枉勿縱的原則，來尊重司法的處理跟審判」。

針對防堵詐騙，陳建仁坦言，確實詐騙事件在Covid-19疫情期間，全世界各國都因為網路的關係，網路詐騙不斷上升，台灣也不例外，在這一段期間，行政院提出「打詐行動綱領1.5版」，透過識詐、堵詐、阻詐、懲詐4面向來提醒民眾，希望能夠減少接觸、減少誤信、減少損害，讓打詐工作更有效率。

陳建仁補充，為了要整合跨部會、中央跟地方的努力，也會在行政院成立打詐專責辦公室，讓各部會的能量能夠集合起來，全民一起來努力把打詐的工作做好，確保民眾身家安全。

另外，一名署名為「小市民施克德」的人士今天在《聯合報》、《自由時報》、《中國時報》等平面媒體頭版刊登廣告，呼籲相關首長解決台灣交通問題，撕掉交通地獄標籤，保障全民生命安全，避免家庭破碎，方法非常簡單，就是全力貫徹，嚴格執法，「如能翻轉台灣是交通地獄惡名，您的豐功必留青史」，引發媒體關注。

陳建仁說，最近台灣發生了好幾件行人交通死亡的事件，讓大眾感到相當痛心和不捨，也使得國際上有不少國家對於來台灣旅遊表達了關心，行政院最近已經通過第一期交通秩序與交通安全計畫，最近也在規劃推動提升人車安全的計畫，在7年投入400億經費改善人車安全，本周四行政院會將提出道安行動綱領，希望透過中央和地方努力，一起把交通安全做得更好。

陳建仁說，更重要的，也希望2300萬人民一起努力，來使台灣的交通安全越來越好，人車都能夠安全，也早日洗刷行人地獄的污名。