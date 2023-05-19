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國民黨批評蔡政府執政7缺　行政院逐一回應：施政成績有目共睹

▲▼總統蔡英文出席FAPA四十週年慶祝餐會 。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文 。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文20日將就職滿7周年，屆時將在總統府舉辦記者會說明7年來的執政成果。針對國民黨批評人民只記得「7缺」，缺蛋、缺電、缺藥、缺水、缺地、缺人力、缺人才，行政院逐一做出回應，強調行政團隊在蔡總統的帶領之下，各項施政的成績有目共睹。政府會持續積極與社會對話，廣徵各界建言，並持續精進各項施政，推出更多福國利民、強化台灣韌性的政策。

行政院發言人林子倫19日表示，政府自蔡英文總統2016年上任以來，積極推動各項政策措施，包含前瞻基礎建設計劃、投資台灣三大方案、優化台灣基礎環境，並以5+2產業創新提升整體產業產值，再就六核心戰略推動台灣前瞻願景。

林子倫說，相關成果不只獲得國人肯定，在各項國際評比上更是表現優異，包含2022年世界競爭力年報（IMD）評比第7名，2023年自由之家全球自由度報告亞洲第2名以及2023年全球健康照護指數連續5年全球第一。在國內經濟成績上，2021年台灣經濟成長率6.53%達近11年來最高，人均GDP也自2016年的2萬3091美元，大幅成長至2022年3萬2811美元。

林子倫強調，相關表現在在顯示，雖近年來因中美貿易戰、Covid-19疫情、極端氣候及烏俄戰爭，全球皆遭受強烈的波動與衝擊，但台灣在行政團隊與全體國人齊心努力下，經濟發展與表現仍能逆勢成長，讓台灣繼續在世界占有一席之地。

關於媒體報導所謂「七缺」的情況，林子倫解釋，受極端氣候影響，台灣近年多次遭逢降雨不足的衝擊，甚至在2021年更發生全年無颱風、雨量少的百年大旱。為了將氣候對民眾的生活及產業的衝擊降到最少，政府於前瞻基礎建設計畫中納入水環境建設，包含迅速完成聯通管以進行區域調度、人工湖及伏流水開發，以及防淤、水資源智慧管理等各項超前部署措施，使今年上半年雖然水情吃緊，仍能維持國人與產業日常運作。

▲▼行政院發言人林子倫。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人林子倫。（圖／記者陳家祥攝）

在能源部分，林子倫說，因應核能逐漸除役與淨零碳排的世界趨勢，政府積極推動以展綠、增氣、減煤與非核等四大面向為基礎的作為，加速台灣能源轉型，截至2023年5月底，台灣已完成3座離岸風場，離岸風機總數已超過200支。此外，2022年再生能源發電量亦首度超越核電，特別是光電加上風電的年發電量，是2016年的5倍。

同時，政府提出由北至南於6座電廠中新增燃氣機組規劃，皆已逐步興建中，扣除除役的機組，臺灣將於2030年再新增約900萬瓩的裝置容量，高過預估負載成長約700萬瓩，並無所謂缺電的情況。

林子倫表示，為提供台商回台投資及企業投資等用地需求，政府積極協助企業排除產業用地取得障礙，至2022年推動工業區更新立體化發展方案已新增樓地板面積（容積獎勵部分）約11.6萬平方公尺，新增投資額326.06億元；未來將陸續完成與台糖合作的中埔、水上、新市、北高雄及褒忠等5處新產業園區開發與招商，以滿足產業用地需求。

林子倫指出，由於Covid-19疫情、烏俄戰爭、禽流感及氣候變遷等影響，世界各國皆發生物資供給不足的情況，因此政府積極協調處理，就短、中、長期三階段因應現況並超前部署，盡可能將波動降到最低。

在雞蛋供給短缺部分，短期措施開放雞蛋專案進口、免徵進口黃豆、小麥及玉米營業稅，中長期輔導禽舍改建為非開放式禽舍，加速產業復養及提昇蛋品品質，強化產業韌性。

在藥品短缺部分，政府就缺貨藥品，積極協調廠商及早恢復供應，並請替代藥品廠商增加生產或輸入，且妥善分配予各階層醫療機構與藥局，另處理藥價調整事宜，中長期部分則建立藥品供應通報處理中心、優化藥品供應資訊傳遞、檢討現行健保藥價政策並鼓勵國產學名藥生產，相關供需不平衡的情況在各項措施的推動下已獲得大幅改善。

林子倫表示，為使台灣成為全球人才薈萃中心，國發會持續協同各主辦機關在既有基礎之上，辦理「關鍵人才培育及延攬方案」，透過產、官、學、研間的合作機制，全力落實培育本土數位人才、延攬國際關鍵人才、深化雙語能力及國際視野三大策略，打造臺灣成為人才匯聚重鎮，以人才驅動產業成長，提升國家競爭力。

此外，面對後疫情時代產業重啟之際，大環境面臨缺工、缺料、通膨及營建物價上漲等風險，政府亦持續檢視引進外籍移工情形，並透過「移工留才久用方案」開放外國人在台從事中階技術工作，推動強化本勞技術培訓與聘用、公共工程朝自動化及預鑄化設計等精進措施，期能解決產業中階技術人力短缺問題，提供產業所需人力。

林子倫說，除了產業所關注的投資要素及民生議題之外，政府亦積極因應少子女化與高齡化衝擊，推出0-6歲國家和你一起養、擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助及長照2.0等各項計畫，降低青年負擔。居住正義部分，宣布8年內預計完成興建12萬戶、包租代管8萬戶，共計20萬戶的社會住宅政策，另搭配實價登錄、房地合一稅、修正平均地權條例等各項健全房地產市場措施，穩定住宅市場、安定人民居住。

在教育部分，政府積極營造友善安心校園，推動班班有冷氣、生生用平板，並且改善老舊校舍、設備與設施，同時全面提升高教品質，協助學生有效學習，培育產業所需用人才。

林子倫強調，過去7年來，行政團隊在蔡總統的帶領之下，各項施政的成績有目共睹。政府會持續積極與社會對話，廣徵各界建言，並持續精進各項施政，推出更多福國利民、強化台灣韌性的政策。惟盼部分媒體與團體在各項意見表達上應本於實證與數據，理性溝通，才能共同促進台灣公共討論的品質與民主發展之進步。

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