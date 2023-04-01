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與死神搶命！投入緊急醫療救護　慈院蕭琦諭獲頒社會優秀青年

▲花蓮慈院急診副護理長蕭琦諭獲花蓮縣長徐榛蔚頒發社會優秀青年獎。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院急診副護理長蕭琦諭（右）獲花蓮縣長徐榛蔚頒發社會優秀青年獎。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

從小在花蓮成長，升大學時，因一心想照顧生病的家人，在志願卡填上花蓮慈濟大學護理系。三月二十九日獲頒花蓮縣社會優秀青年的花蓮慈濟醫院急診部副護理長蕭琦諭，在急診服務崗位上，歷經0206大地震、0402太魯閣號事故，過去三年來在新冠肺炎疫情中，更是走在最前線，她也是花蓮縣災難醫療救護隊核心成員與講師。

「我不是花蓮出生，但花蓮的土真的黏人」，蕭琦諭自認已是道地的花蓮人，不僅一路在花蓮成長、求學，畢業後依然選擇在花蓮的慈濟醫院服務，十多年來，更把握機會走出急診室，支援花蓮靜思堂浴佛醫療站、太魯閣馬拉松醫療站、全國中等學校運動會醫療站、全民運動會醫療站、社區新冠疫苗注射……等任務，貢獻專長。

▲花蓮慈院急診副護理長蕭琦諭獲花蓮縣長徐榛蔚頒發社會優秀青年獎。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

蕭琦諭副護理長（中），每天要接觸各式病患，快速應變能力才能擔當重任。

在學期間，因為家人生病，蕭琦諭比同學更早體會到護理工作者與病人家屬因為角色不同，感受也不同，除學習到醫病關係處理，更了解一個病人對他家庭的影響，所以她很感恩證嚴上人創造慈濟教育志業，讓她可以一邊完成學業、一邊就近照顧家人。

在臨床工作一段時間後，蕭琦諭開始擔任心肺復甦術（CPR）訓練指導員，負責急救觀念的推廣與急救能力培訓，儘管遇到急救場面已不慌亂，但她猶記得，在2019年農曆過年後的某一天，陪伴家人在門診注射室打針時，聽到「綠色九號」廣播，知道有人呼吸心跳停止需要急救，同時也看到一名護理師進來很快推走了一張床。她也趕緊跟著出去，到達急救地點。

▲花蓮慈院急診副護理長蕭琦諭獲花蓮縣長徐榛蔚頒發社會優秀青年獎。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

蕭琦諭（右排第六位）和志同道合的急診夥伴一起投入災難護理工作的培訓，並參加花蓮縣災難醫療救護隊。

蕭琦諭說，看到病人已被抬上床，她反射性的跳上病床，立即幫病人壓胸做心肺復甦術，中途沒有任何儀器、設備可以監測，直到經過影像醫學部時，支援人力到達，而這時她也發現病人的嘴巴和手會動了，當下大喊「病人gain pulse（恢復自發性呼吸心跳）」，這是一句振奮人心的話，而這樣與死神搶命的成就感，也正是她持續在急診醫療第一線奮鬥的動能。

在2018年0206花蓮大地震，蕭琦諭除在急診第一線，幫助受傷的鄉親，也參與倒塌的雲翠大樓醫療站。這震災也讓她深刻體會到面對大自然災難的無力感，於是和志同道合的急診夥伴一起投入災難護理相關工作的培訓，參加花蓮縣災難醫療救護隊。不只在急診、緊急救難方面有專業研究，蕭琦諭在醫院的支持下，前往臺北醫學大學就讀護理碩士，鑽研長照課題。

▲花蓮慈院急診副護理長蕭琦諭獲花蓮縣長徐榛蔚頒發社會優秀青年獎。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

蕭琦諭表示，將持續精進所學，提升自己的能力幫助病人，也幫助到年輕護理師。

近幾年來，她還承擔急診室的教學工作，運用很多的教學策略和技巧在培育年輕學弟學妹上。二年前，她參加教學部教案撰寫工作坊，並在去年將實際臨床經驗轉化為教案，設計高擬真的急救情境，讓團隊在演練過程中，學習病人的臨床處理技能、跨團隊合作和溝通技巧；她以急診常遇到的「到院前呼吸心跳停止（OHCA）」撰寫成教案還拿下金獎。

蕭琦諭希望能持續精進，將所學及經驗運用在臨床和教學，提升自己的能力幫助病人，也幫助到年輕護理師。

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