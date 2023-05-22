台大性平會候選人爆「跟阿嬤有過性行為」　同校生幫解釋是高溫茶

▲候選人經歷引發討論。（圖／翻攝自選舉公報）

記者曾筠淇／綜合報導

台大經濟系系學會近日公布112年度正副會長選舉公報，其中陳姓與謝姓候選人提出充滿歧視的政見，引發外界狂轟。如今又有網友注意到，台大性別平等教育委員會學生委員陳姓候選人的經歷包含「跟阿嬤發生過性行為」，再度引發討論。

從台大學生會選委會公布的選舉公報可見，性別平等教育委員會學生委員陳姓候選人列出11項經歷，其中第9點是「跟阿嬤發生過性行為」，還在後方強調「真的」。

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該經歷、政見被轉貼至Dcard和PTT上，有網友留言表示，「快笑死，鮭魚後繼有人，一定當選、已經當選」、「當一個人的言論智障得恰到好處，就分不清楚他到底是不是在反串」、「蠻好笑的啊哈哈哈，XX我的超人」

也有網友回應，「這算是某種嘉義人之恥嗎」、「無聊當好玩，自毀前途」、「台大怎麼了」、「台大最近怎麼了」。還有網友質疑，「是親生阿嬤還是別人的阿嬤？差別很大」、「搞不好是喝高溫茶在那邊吹噓」、「沒寫跟誰的阿嬤」。

▲有網友貼出候選人回應。（圖／翻攝自Dcard）

對此，就有網友貼出另張截圖，表示「跟阿嬤發生關係，本人已經有澄清說是叫到高齡的外送茶」。從內容可見，有人詢問「是真的跟自己阿嬤，還是一個阿嬤叫我出來選的那種阿嬤？」候選人則回應「外送高溫茶」。