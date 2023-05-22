　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大生交報告「窮人強制結紮」　老師說重話！整組人下場慘了

▲▼台大椰林大道與總圖。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大。示意圖，與本文無關。（圖／記者許敏溶攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台大經濟系學生會近期改選正副會長，其中陳姓與謝姓候選人充滿歧視的政見，引爆輿論撻伐。畢業於台大研究所的作家「小花媽」張慧慈就提到，10多年前，在某堂社會學通識課上，就有一組學生的報告充滿歧視與惡意，讓助教們氣得發抖，老師更當著全班嚴厲批評，最後整組人都被死當，在學校多留1年。

小花媽在臉書娓娓道來，這回台大學生鬧出的爭議，讓她不禁想起以前社會學通識課的過往，當時老師出了一個題目，關於「幫不同收入背景的人規劃一個月的收支」，目的是為了讓這些同學能夠了解，各個縣市的生活水準、物價指數，及補助跟薪資如何運用，且夠不夠用，「10幾年過去了，永遠記得有一組交回來的報告，讓我們幾個助教氣到發抖，甚至哭泣。沒辦法想像，都已經讀到台大了，未來畢業後很大可能會成為社會領導階層的人，做出這樣的答案。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼教兒子作業！媽氣炸：怎麼教都不會…下秒命危了。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

那時的題目設定是，一個低收入戶的家庭，父親做工，母親打零工，家裡有3個小孩，一個國小、一個幼稚園、一個在襁褓中。而那組學生的報告，大致是寫：

首先，窮人就不該生小孩，要強制結紮，這樣可以避免階級再製，也讓貧窮基因斷絕。

接著，租房子太貴了，很多橋下有空間，可以搬去那裡住，省錢。吃的方面，可以去便利商店或是餐廳要吃剩的食物，很多雖然是吃剩的，但還是高級的食物，很有營養。衣服就去翻舊衣回收車，能穿就好，還很多樣式。午餐去學校蹭營養午餐，記得打包回家又有一餐可以吃。

媽媽可以去酒店工作，賺比較多。叫大小孩照顧嬰兒就好。這樣很快就可以存到錢，搬到要付租金的房子了。

▲▼工人,勞工,做工,藍領階層。（圖／記者季相儒攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

後來，老師退回這篇作業，並在課堂上認真討論這件事情，更罕見講出重話，「你們可能覺得只是開個玩笑，但這展現了教育的失敗。我們的社會用那麼多納稅錢，教育出了一群沒有同理心，凡事只想到自己，對社會毫無意義的一群人，代表我們的教育還停留在過去，新時代重要的意義進不了你們的腦袋。這個玩笑不好笑，這個作業很惡劣，我不會給你們機會，正如同你們沒有給這些人一個機會，等著被當吧。」

小花媽透露，那群學生最後真的被死當，因為該堂課是必選修，所以他們在校多留了1年，反思自己的玩笑，「我覺得他們好幸運，開個玩笑只需要留級1年；如果他們今天手上握有權力，那這些玩笑，不知道會毀了多少家庭。」

最後，她也透露，「為什麼我跟其他同學會氣到發抖甚至哭泣，因為我們正是來自於這樣的家庭，而我們的家人，想辦法讓我們升學，我們以為自己能夠提升家境、改變社會，卻連同校的學生，都無法改變。」

「小花媽」授權引用。

❤4大瓶洗衣精399、1包不到12元衛生紙、資生堂防曬乳、台東頂級鮮蛋！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
準新郎闖民宿「裸身打飛機」！　女驚醒崩潰：離臉不到5cm
城隍大駕夜巡！　橋下陰氣很重驚見婚紗照
猛K超商浩克送辦　他喊「警用密錄器」澄清！網嘆：公布更慘
蕭煌奇「背對台下唱歌」！　地獄畫面瘋傳
警抓狂飆速追撞5次！　害前車撞山壁
台大生交報告「窮人強制結紮」　助教氣哭！整組人下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大生歧視當有趣！他點破「真正可怕之處」：警醒台灣社會

台灣留學生「遇襲經過」曝光！成為一輩子陰影　保全竟放走攻擊女

小市民登報籲「嚴格執法終結交通地獄」　交長讚：目標一致

「台大學長姐」稱封殺經濟系學弟！全場揪疑點酸：太唬爛

猛K超商浩克執法過當　他喊「拿警用密錄器」澄清！網嘆：公布更慘

台大生交報告「窮人強制結紮」　老師說重話！整組人下場慘了

台大系學會選舉「歧視政見」啟動性平調查　最重懲處勒令退學

「無人機闖桃機」害關場40分鐘！航班延誤最長逾1小時

星宇聯手《蜘蛛人》　6月起推主題航班！亞洲線全艙等都能體驗

獨／大延誤被旅客罵爆！星宇發慰問金＋張國煒紅包安撫機組員

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

世界最老狗過31歲生日　長壽祕訣：在森林漫步

《壞媽媽》小豬全遭撲滅超心酸QQ　李到晛為救下羅美蘭...奇蹟出現

憾！飛龍瀑布溯溪團已2罹難　5人「山壁打釘」共度難關獲救

再混啊!員工躺椅爽玩手機　見老闆車來秒衝上樓換制服

小市民登報籲「嚴格執法終結交通地獄」　交長讚：目標一致

「台大學長姐」稱封殺經濟系學弟！全場揪疑點酸：太唬爛

猛K超商浩克執法過當　他喊「拿警用密錄器」澄清！網嘆：公布更慘

台大生交報告「窮人強制結紮」　老師說重話！整組人下場慘了

台大系學會選舉「歧視政見」啟動性平調查　最重懲處勒令退學

「無人機闖桃機」害關場40分鐘！航班延誤最長逾1小時

星宇聯手《蜘蛛人》　6月起推主題航班！亞洲線全艙等都能體驗

獨／大延誤被旅客罵爆！星宇發慰問金＋張國煒紅包安撫機組員

4女輪流侍寢！90歲翁月給9萬生活費　「她成功上位」後竟消失了

最後台籍慰安婦去世⋯享耆壽92歲　婦援會：持續要求日本道歉賠償

專挑後視鏡未收折車輛下手　竊賊得手40萬！只花1千就被逮

闖民宿「裸身打飛機」！女驚醒崩潰：離臉不到5cm　男竟是準新郎

爭取疫後商機　貿協星澳團為歷年最大實體拓銷團

強打捕手陳世嘉首轟拚選秀　富邦公牛1分險勝進春聯8強

徵召侯友宜公平公正　黃健庭用「上帝」保證：信仰代表人格不容污衊

俄軍防禦工事曝光　克里米亞沙灘「整排龍齒」應對烏克蘭反攻

尬甜紫糯米、泰式椰奶！　夏季最新「2款芒果手搖杯」開喝了

少給4萬聘金！新娘拒上禮車　新郎太羞憤當場咬舌自盡

何博文批政績割呂孫綾稻尾　洪孟楷反酸「秀下限」

台大經濟系學生政見遭炎上　言論自由切勿構築在歧視上

生活熱門新聞

瑪娃「凌晨轉中颱」上看強颱　今晚全台變天

傳求婚被拒崩潰鬧超商！　浩克女友回應了

夜宿海生館只有一片黑　遊客超錯愕

暈船仔是你？「6星座」曖昧就暈爆

快訊／IG今早壞掉！　用戶一片哀號

全家中鏢！他有症狀卻是天選之人？　醫曝答案

浩克「暴打警察」炸全民怒火：在美國早就槍斃！　美國警察說話了

疑求婚被拒鬧超商！浩克女友認「已經放生了」

鋒面「劇烈天氣」今夜到　最新颱風侵襲機率圖曝

「超商浩克」襲警害她被起底　女友吐16字爆委屈

台大性平會候選人爆「跟阿嬤有過性行為」

學弟涉歧視！台大經濟系校友祭4大行業封殺令

颱風介入！恐打壞梅雨戰線佈局

今10:00開搶！虎航促銷飛日1699元

更多熱門

相關新聞

台大系學會選舉「歧視政見」啟動性平調查　最重懲處勒令退學

台大系學會選舉「歧視政見」啟動性平調查　最重懲處勒令退學

台大經濟系學會正副會長選舉2號候選人把「歧視當政見」引爆全台怒火，已有補教界、網路名人等要求校方開除。台大經濟系昨已啟動性平調查，強調會根據調查結果，依學生獎懲辦法懲處，而根據「國立台灣大學學生個人獎懲辦法辦理」規定，學生若有性騷擾、性霸凌，經校方性別平等教育委員會或性騷擾防治委員會查證屬實並移送懲處，最輕記申誡，最重可勒令退學。

台大生歧視當有趣！他點破「真正可怕之處」

台大生歧視當有趣！他點破「真正可怕之處」

台大經濟系選舉爆「歧視政見」　補教師：我們不要這麼算了好不好

台大經濟系選舉爆「歧視政見」　補教師：我們不要這麼算了好不好

台大性平會候選人爆「跟阿嬤有過性行為」

台大性平會候選人爆「跟阿嬤有過性行為」

台大生政見炎上！他嘆：是教養問題

台大生政見炎上！他嘆：是教養問題

關鍵字：

台大經濟系台大生政見歧視性別歧視台大選舉政見台大小花媽

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃「凌晨轉中颱」上看強颱　今晚全台變天

賀軍翔爆喇舌酒店妹3次！　動手揍張勛傑還嗆聲

超商浩克若請厲害律師　退休警：你就更難談了！

傳求婚被拒崩潰鬧超商！　浩克女友回應了

夜宿海生館只有一片黑　遊客超錯愕

暈船仔是你？「6星座」曖昧就暈爆

白蟻是蟑螂親戚！專家教4招防蟲：先關掉這顏色燈

板橋電箱爆炸2853戶秒停電　肇事者是牠

快訊／IG今早壞掉！　用戶一片哀號

瑤瑤錄影「內衣露出」襯衫穿太小件了

「改款新TOYOTA Corolla」登場

即／美容教母打玻尿酸亡　診所2密醫判賠371萬

快訊／陳歐珀463字聲明退選

挖呀挖正妹師公開現身！「無P真實長相」被拍瘋傳

全家中鏢！他有症狀卻是天選之人？　醫曝答案

更多

最夯影音

更多
揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控
高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面