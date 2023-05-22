台大生交報告「窮人強制結紮」　老師說重話！整組人下場慘了

▲台大。示意圖，與本文無關。（圖／記者許敏溶攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台大經濟系學生會近期改選正副會長，其中陳姓與謝姓候選人充滿歧視的政見，引爆輿論撻伐。畢業於台大研究所的作家「小花媽」張慧慈就提到，10多年前，在某堂社會學通識課上，就有一組學生的報告充滿歧視與惡意，讓助教們氣得發抖，老師更當著全班嚴厲批評，最後整組人都被死當，在學校多留1年。

小花媽在臉書娓娓道來，這回台大學生鬧出的爭議，讓她不禁想起以前社會學通識課的過往，當時老師出了一個題目，關於「幫不同收入背景的人規劃一個月的收支」，目的是為了讓這些同學能夠了解，各個縣市的生活水準、物價指數，及補助跟薪資如何運用，且夠不夠用，「10幾年過去了，永遠記得有一組交回來的報告，讓我們幾個助教氣到發抖，甚至哭泣。沒辦法想像，都已經讀到台大了，未來畢業後很大可能會成為社會領導階層的人，做出這樣的答案。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

那時的題目設定是，一個低收入戶的家庭，父親做工，母親打零工，家裡有3個小孩，一個國小、一個幼稚園、一個在襁褓中。而那組學生的報告，大致是寫：

首先，窮人就不該生小孩，要強制結紮，這樣可以避免階級再製，也讓貧窮基因斷絕。

接著，租房子太貴了，很多橋下有空間，可以搬去那裡住，省錢。吃的方面，可以去便利商店或是餐廳要吃剩的食物，很多雖然是吃剩的，但還是高級的食物，很有營養。衣服就去翻舊衣回收車，能穿就好，還很多樣式。午餐去學校蹭營養午餐，記得打包回家又有一餐可以吃。

媽媽可以去酒店工作，賺比較多。叫大小孩照顧嬰兒就好。這樣很快就可以存到錢，搬到要付租金的房子了。

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

後來，老師退回這篇作業，並在課堂上認真討論這件事情，更罕見講出重話，「你們可能覺得只是開個玩笑，但這展現了教育的失敗。我們的社會用那麼多納稅錢，教育出了一群沒有同理心，凡事只想到自己，對社會毫無意義的一群人，代表我們的教育還停留在過去，新時代重要的意義進不了你們的腦袋。這個玩笑不好笑，這個作業很惡劣，我不會給你們機會，正如同你們沒有給這些人一個機會，等著被當吧。」

小花媽透露，那群學生最後真的被死當，因為該堂課是必選修，所以他們在校多留了1年，反思自己的玩笑，「我覺得他們好幸運，開個玩笑只需要留級1年；如果他們今天手上握有權力，那這些玩笑，不知道會毀了多少家庭。」

最後，她也透露，「為什麼我跟其他同學會氣到發抖甚至哭泣，因為我們正是來自於這樣的家庭，而我們的家人，想辦法讓我們升學，我們以為自己能夠提升家境、改變社會，卻連同校的學生，都無法改變。」

►「小花媽」授權引用。