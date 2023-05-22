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台大系學會選舉「歧視政見」啟動性平調查　最重懲處勒令退學

▲台大校園內彩色海芋,魯冰花,台大行政大樓。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台大經濟系學會選舉爆發性平事件。（圖／記者彭懷玉攝）

記者楊惠琪／台北報導

台大經濟系學會正副會長選舉2號候選人把「歧視當政見」引爆全台怒火，已有補教界、網路名人等要求校方開除。台大經濟系昨已啟動性平調查，強調會根據調查結果，依學生獎懲辦法懲處，而根據「國立台灣大學學生個人獎懲辦法辦理」規定，學生若有性騷擾、性霸凌，經校方性別平等教育委員會或性騷擾防治委員會查證屬實並移送懲處，最輕記申誡，最重可勒令退學。

台大經濟系昨已發布聲明指出，學生政見已有違反人權價值及性別平等相關法令之虞，第一時間已通報台大性平委員會，後續將依性平會調查結果及國立台灣大學學生個人獎懲辦法辦理，並啟動輔導機制。針對外界呼籲校方開除嚴懲，台大校方今（22日）回應，「會依校內程序處理，其餘沒有回應」。

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根據台大性平事件處理流程，學校相關單位收件後，3日內要移送性平會，性平會必須在20日內完成受理與否審議，若決定受理，性平會將組成調查小組，並在2個月內完成調查，但必要時得延長調查2次，每次不得逾1個月。

而性平會結束調查後，應向學校提出處理建議及調查報告，並移送學生獎懲委會會等權責機關議處，權責機關必須在2個月內完成審議，並將審議結果以書面通知當事人，當事人可在20日內提出申復。

根據「國立台灣大學學生個人獎懲辦法辦理」規定，學生若有性騷擾、性霸凌，經本校性別平等教育委員會或性騷擾防治委員會查證屬，若認定情節輕微，可記申誡；若認定情節極為嚴重，則可勒令退學。

台大經濟系學會日前公布112學年度正副會長選舉公報，其中2號候選人由陳姓和謝姓學生搭檔競選，所提出的16項政見卻充滿性別、族群等歧視，包括「LGBTQ與狗不得在會中辦打傳說對決」、「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「女生微積分強制穿高中制服上課」、「ㄐㄐ10公分以下要上家政課」、「大四畢業母胎單身進行結紮手術」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」、「加設刷卡權限，BMI 20以上禁止搭乘電梯」、「原住民、僑生、體育生入學名額減少」、「禁止系上同學與職業軍人交往」等，歧視政見引發各界撻伐。▲台大性平事件處理流程。（圖／翻攝台大網站）

▲台大性平事件處理流程。※點圖可放大（圖／翻攝台大網站）

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