綠委拋新聞議價採「澳洲模式＋共榮基金」　第三輪對話時間點曝

▲民進黨立委張廖萬堅。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

文化部、數發部、NCC與公平會22日於立法院教育文化委員會針對新聞媒體議價機制進行專案報告並備質詢。民進黨立委張廖萬堅提出建議，主張台灣可採取「澳洲模式」，至於可能受影響的中小型媒體，則可用Google提出的3億共榮基金以公正第三方的機制補助。

有關媒體議價，世界各國已有不同模式，包括澳洲模式、歐盟、課稅等模式，數發部次長李懷仁22日在教育文化委員會表示，每個模式都有優缺點，台灣社會普遍討論澳洲模式，但這對於中小媒體不利；歐盟模式跟台灣的著作權法制概念不一樣；而課稅模式在跨部會討論時是不被贊同的，所以現在才會由跨部會來研究各國法制，看哪一個適合台灣，他也強調，未來不排除會有「台灣模式」。

民進黨立委張廖萬堅質詢時建議，台灣可以仿造「澳洲模式」採取對話仲裁，至於對中小型媒體不利的部分，他認為可以用「共榮基金」，也就是用澳洲模式加上共榮基金，讓中小型媒體有空間。

張廖萬堅進一步表示，澳洲強制仲裁希望對話可以達成共識，政府強制介入仲裁，這部分澳洲達成了，這讓8成媒體工作人員待遇得到改善；至於台灣中小型媒體怎麼辦，這就用基金方式處理。

張廖萬堅表示，政府主導兩次對話都還沒有觸及到核心，兩次對話Google提出共榮基金，而Meta也還沒有回應，Google提出3年3億元，這個金額是怎麼計算的，政府認為這是善意的推進嗎？未來是誰來審核？李懷仁表示，這部分由「數位經濟暨產業發展協會」（DTA）來處理。

張廖萬堅強調，第三方必須要有公信力，如果3年3億，他感覺1年1億比較像公關費，讓媒體不能批評數位平台，這外界會有疑慮。他認為，政府一定要有態度，第一輪、第二輪的對話都停在初期，第三輪對話何時可以進行？

李懷仁表示，第三輪對話預計在Google委託DTA對外跟四大公會做完申請，還有詳細申請機制跟委員會組成後開始進行，目的上是讓對話平台成為某種有意義監督基金的程序。

▼數位發展部政務次長李懷仁赴教育文化委員會備詢。（圖／記者陶本和攝）

