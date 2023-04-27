連Netflix都怕！台灣5G網路=引韓兵入關？文化部呼籲電信業投資

▲台灣文化創意內容產業具有潛力，文化部也呼籲有更多民間企業投資內容產業。（圖／Netflix）

記者林育綾／台北報導

韓國目前市占僅次於Netflix的串流巨頭「TVING」即將在下半來台，並大舉進軍國際，恐對台流影視和各產業帶來更巨大的衝擊！由於該平台背後大股東是韓國電信公司，立委張廖萬堅也發文呼籲，台灣的電信產業龍頭「中華電信」應對台灣內容有更多投入；文化部長史哲也坦言，中華電信確實建構台灣很便利的5G環境，不過這高速公路等於「引韓兵入關」，大家遲早要面對。

張廖萬堅昨日提出，Netflix宣布要投資韓國影視產業25億美元，相當於新台幣764億，這個「天文數字」等於是文化部3年的預算加總，再加上130億。

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而史哲後續也說，Netflix投資韓國的舉動，跟韓國OTT「TVING」即將進軍海外有關。當Netflix知道自己在國際上最大敵手將變成韓國內容時，就不得不加入戰局，「這也告訴我們，如果我們自己不投資自己，不做大自己，就很難期待別人來投資我們。」

▲立委張廖萬堅呼籲，台灣的電信業龍頭中華電信，應該向韓國看齊。（圖／記者林育綾攝）

張廖萬堅昨（26）日晚間也在臉書發文提到，KT電信集團在2021年就宣示將投資5000億韓元，約119億新台幣在內容產製上。「反觀台灣的電信產業龍頭中華電信，去年對影視內容產製的投資僅1億元。其旗下的HamiTV市佔率更僅有整體市場的2.2%。」

張廖萬堅主張，「中華電信應向韓國KT電信集團看齊，對台灣的影視產業有更多的投入，甚至應直接提出3年1百億的投資規劃，一起打造台灣的文化內容產業，成為台流的推手。」

對於張廖萬堅的說法，史哲今（27）日在立法院接受堵訪時表示，不得不說中華電信在某種程度上，其實是過去獨佔到近來雖然民營化，但電信事業其實是特許，而從獨佔到特許，享有的資源雖然建構了台灣非常便利的5G環境，「但是這個5G的高速公路，現在我不得不說是引韓兵入關。」

▲韓國市佔第2名的串流巨頭「TVING」預計今年下半年來台，背後電信股東大舉投資影視內容產業。（圖／翻攝自IG／tving.official）

史哲認為，我們自己部隊要強壯，也在此要誠切的懇求，台灣遲早要面對這個問題，「我們自己電信的特許不管是不是中華電信，都應該要大力投資我們自己內容產業。」

他指出，現在比較糟的狀況是，看起來大家在數字上都很難看，「這個韓兵入關的警訊，大家要正視面對，他就在我們所建構的引以為傲的5G的網路穩定性、便利性上，充斥著國外的內容，我們台灣的內容在哪裡？」

史哲表示，張廖萬堅的說明是一針見血，「我想最關鍵的是，我們自己要投資自己的內容，如果我們自己覺得我們的文化內容是值得驕傲的話。」

▲文化部長史哲認為，不管是不是中華電信，都應該要大力投資我們自己內容產業。（圖／記者屠惠剛攝）

關於TVING：TVING （屬CJ ENM集團）和Seezn（屬KT韓國電信集團）在2022年完成合併，躍升為韓國市占第2名的OTT串流平台，僅次於Netflix。而KT電信公司成立的影音公司KT Studio Genie，也成為TVING第三大股東，計畫在2022-2024年間推出30部劇集、300部影視原創內容，部門產值預計在2025年達到5兆韓圜（約新台幣1,190億元）。