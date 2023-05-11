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新聞有價！4綠委提立法一次看　范雲、林宜瑾版明拚付委

▲社群網站，社群，社群網路，自媒體，臉書，谷歌，推特，Facebook，Google，Google+，Twitter。（圖／達志影像／美聯社）

▲立委紛紛提出媒體議價相關立法主張。（圖／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

數位平台轉載新聞媒體產製內容獲得鉅額廣告收益，卻無需付費給媒體，因此，多名立委提出「媒體議價」相關法案，包括民進黨立委張廖萬堅、林楚茵、林宜瑾、范雲均已提案，但目前尚無行政部門對案。其中，張廖萬堅最早提出該草案，林楚茵版明定議價、仲裁相關規定，而林宜瑾及范雲則主張在議價機制外，應設立「數位新聞發展暨民主韌性基金」，且應提撥一定比例改善從業人員的勞動條件。

張廖萬堅今年3月率先提出「新聞媒體與數位平臺強制議價法」草案，出身自新聞圈的林楚茵4月提出「新聞媒體與數位平台議價法」，均已交付委員會審查，林宜瑾與范雲本周分別提出「數位新聞發展與民主韌性法」草案，兩案將於周五立法院院會一讀後付委。

比較各版本草案重點，張廖萬堅版本結合「給予充分談判空間」與「以仲裁決定最終給付金額」兩大元素，明定經公告的數位平台經營者，應與登記新聞媒體就其請求協商的授權金及其他交易條件，以符合誠實信用的方式進行議價協商，完成協商雙方應向主管機關申報所締結的議價協議，此外，若經3個月以上未能達成議價協議，得以書面向主管機關申請指派調解人，進入調解程序，另也明定仲裁相關規範。

林楚茵版本則進一步規定進行議價、調解與仲裁的時限，規定主管機關接獲新聞媒體業的請求登記，應就請求內容以書面告知其請求議價的數位平台業，數位平台應於30日內答覆主管機關，並與新聞媒體業就其請求協商的授權金及其他交易條件，以符合誠實信用的方式進行議價協議，雙方應於協商結束10日內作成議價決議書。

林宜瑾版本新增「數位新聞發展暨民主韌性基金」的規定，明定數位平台經營者每年提撥本地廣告年度營業額5％，而新聞媒體業及新聞媒體工作者，得向數位基金申請補助；另在議價與仲裁相關規定方面，與林楚茵版本差異不大，唯特別規定，新聞媒體業經議價、調解或仲裁而獲分潤者，應提撥一定比例專款專用於改善新聞媒體工作者的勞動條件。

林宜瑾也特別在立法說明為第一線從業人員發聲說，我國新聞工作者勞動條件長期欠缺保障，《2020 年台灣新聞記者權利調查》報告中指出，媒體工作者過去一年在工作中感受到的威脅來源前三項是「來自媒體老闆的壓力」、「工作不穩定性」、「來自政府機關的壓力」，所占百分比分別為 30.1%、25.3%、23.8%，故明定新聞媒體業經議價而獲分潤者，應提撥一定比例專款專用於改善新聞媒體工作者的勞動條件。

至於范雲版本草案，也主張設立「數位新聞發展暨民主韌性基金」，核心內容涵蓋3大面向：第一，納入與議價制度並行的「新聞基金制度」，由數位平台提撥一部分本土廣告收益、成立基金，用以補助媒體記者產製優良新聞內容、推動產業數位轉型；第二，明定基金運用與分配納入基層記者的聲音，基金管理委員會組成應有新聞媒體工會團體代表；第三，明定數位平台分潤必須提撥一定比例專款專用，改善記者等媒體工作者的勞動條件。

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