「木工名校」公東高工被列專輔學校　教長：3個月內提補救措施

▲針對私校被列專輔將導致城鄉教育資源落差問題，潘文忠（左）表示，將進行盤點，3個月內提出補救措施。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

以培訓木工國手聞名的台東私立公東高工被列為專輔學校，引關各界關注，連總統蔡英文也承諾要幫忙解決問題，立委張廖萬堅今（17日）在立院質詢時表示，若連公東高工這樣績優學校，都要賣校地才能繼續經營下去，詢問教育部要如何防止城鄉教育資源落差，教育部長潘文忠表示，將請國教司與技職司進行區域性盤點，核心是維護學生受教權益，就近入學是我們鎖定目標，三個月提出補教措施，但不會針對特定學校。

創校超過60年的台東私立公東高工，以培訓木工國手聞名，是台灣少數享譽國際的技職學校，該校引進「師徒制」將原住民培訓成頂尖木工人才，卻因為財務惡化，4月底被教育部列為專輔學校，也引發外界關注，連總統蔡英文上周也承諾，要幫忙學校解決問題。

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立法院教文會今天針對「如何強化友善校園，織起社會安全網，守護『兒少照顧者』權益」，邀請教育部長潘文忠等人進行專題報告並備質詢，立委張廖萬堅在質詢時表示，公東高工是偏鄉績優高中，學校為了要經營下去，得要賣校地，影響當地原住民學生受教權。

▲台東私立公東高工被列為專輔學校。（圖／翻攝自Google Map）

張廖萬堅進一步表示，除了公東高工，目前很多私校因為少子化關係，已經有20所私校被列為專輔學校，這些學校很多都是私立技職校院，私校面臨停招或退場，將影響到偏鄉或原住民學生的受教權，面對技職教育不斷萎縮，教育部要怎麼均衡教育資源，讓原住民有好的受教環境，希望教育部在3個月內提出補教措施。

潘文忠回應，少子女化衝擊私校經營問題一直浮現，對於偏鄉學生的受教權，政府要去支持與面對，甚至更積極思考，將請國教司與技職司全面進行區域性盤點，三個月提出補教措施，核心是維護學生受教權益，就近入學是我們鎖定目標，不要讓區域孩子得翻山越嶺才能就讀，由鄰近學校支援，但不會是針對特定學校。

至於公東高工個案，潘文忠認為，該校招收相當多原住民與家庭弱勢學生，而該校董事會過去辦學績效以及未來努力，也是盤點審視的客觀條件之一。

