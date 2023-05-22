快訊／台灣留學生紐約遇襲「血流不止」　吳釗燮：已推薦律師

▲外交部長吳釗燮受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

近日有一名台灣留學生在Dcard表示，日前在紐約公共圖書館（SNFL ) 遭到一位非裔女性「無差別攻擊」，事後聯繫了旅外國人急難救助電話，得到的竟只有一位律師的電話，讓她對外交部領事事務局感到相當失望。外交部長吳釗燮22日表示，該案進入法案訴訟的程序，因此推薦一位與代表處有合作默契的律師。

一名在美國留學的台灣人20日透過匿名交流平台 Dcard 上發文指出，自己17日在紐約圖書館被一名陌生女性攻擊，頭部受到嚴重撞擊當場血流不止，被送上了救護車，而朋友則是立刻請公共圖書館的保全來幫忙，但現場的 5 位圖書館保全疑似想要包庇對方，讓攻擊者直接離開圖書館。

對此，吳釗燮今天上午前往立法院外交及國防委員會備詢前受訪說，外交部有去了解，學生在國外受到攻擊後，有向外館求助，因為圖書館已經在第一時間就放走攻擊的嫌犯，該案進入法案訴訟的程序，因此推薦一位與代表處有合作默契的律師，事情的原委就是這樣，外交部和所有駐外單位對於所有國人在國外所遭受到的任何困難、問題，都會盡可能地予以協助。

外交部補充說明，經查我國駐紐約辦事處19日接獲當事人撥打該處急難救助電話，通報曾於5月17日遇襲等情，駐處已於第一時間表達慰問及關心之意，也迅速暸解事件經過及當事人需要協助之處。

外交部指出，據當事人表示，由於在遇襲後，圖書館人員在警察尚未抵達前即讓該名疑似施暴者離開，因此將對圖書館提告。我國駐紐約辦事處即依據《旅外國人急難救助實施要點》，將該處合作律師及紐約亞裔律師協會等聯絡資訊提供當事人參考運用，同時也說明，如果後續有需要，樂願提供必要協助。我國駐紐約辦事處並依例與當地執法單位保持密切聯繫，提請相關單位保護我國國人及僑民安全。

外交部強調，外交部非常重視海外僑胞及留學生的安全，同時譴責任何形式的暴力行為，包括種族仇恨及歧視、言語及肢體暴力等。外交部將請駐美各處持續與旅美僑胞及留學生保持聯繫，適時提供必要協助。外交部再次提醒旅外國人、僑胞、留學生，如果遇到攸關人身安全的緊急事件，除採取個人自我保護措施外，請立即與當地執法機關或鄰近的我國駐外館處聯繫，尋求協助。