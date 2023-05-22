曾稱中國準備攻台「販售戰爭恐懼」？　吳釗燮：威脅來源是中國

▲外交部長吳釗燮接受媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文近日發表520談話，批評在野黨不該為選舉販售戰爭恐懼，不過，有媒體質疑，外交部長吳釗燮昔日受訪曾稱中國已在為攻台做準備，而且2027年可能就是時間點，這是否是販售戰爭恐懼？對此，吳釗燮22日說，我國希望維持和平與穩定，戰爭與威脅的來源就是中國。

吳釗燮今天上午前往立法院外交及國防委員會備詢前受訪說，大家都看得非常的清楚，在過去這段時間，中國對台灣的軍事威脅不斷的在增加，但是必須要看清楚，我國的政策就是希望能夠維持兩岸的和平與穩定，戰爭的來源、威脅的來源就是中國。

此外，對於特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）近日受訪時指，「奪取台灣是中國的既定政策，全球應該嚴肅對待中國的表述」，甚至認為，「此事在一定程度上是不可避免的」，吳釗燮重申，中國威脅台灣，不顧台灣是一個民主、自由的社會，這個事情應該是要由台灣人民來決定，到底中國對台灣的這個態度到底是好還是不好，至於馬斯克個人的言論，各界都有很多的這個不同的評論。

另對有媒體關注，英國前首相特拉斯近日來台，外交部是否有透過預算邀請她？吳釗燮回應，邀請其他國家的政要來台灣訪問、進行演講，這是行之有年的作法，外交部這一次的作法跟以前沒有任何不一樣的地方。