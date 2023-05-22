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台灣留學生「遇襲經過」曝光！成為一輩子陰影　保全竟放走攻擊女

記者周亭瑋／綜合報導

一名台灣女留學生日前在紐約圖書館遇襲，當時她剛從廁所出來，一位非裔女性猛然朝她頭部狠揍一拳，害她撞上牆角血流不止；離譜的是，保全不但反過來讓同行友人冷靜，還放走攻擊者，而外交部領事事務局更讓她感到失望。對此，外交部長吳釗燮指出，該案進入法案訴訟的程序，因此推薦與代表處有合作默契的律師。

▲這名紅衣女子突然攻擊女留學生。（圖／翻攝自Dcard）

▲這名紅衣女子突然攻擊女留學生。（圖／翻攝自Dcard）

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受害女留學生在Dcard還原事發經過，紐約時間5月17日晚上7點多左右，她在紐約公共圖書館（SNFL）被一位非裔女性攻擊，當時她剛從廁所出來，對方就突然朝她右腦勺暴揍一拳，害她頭部撞上廁所牆角，接著血流不止；而一旁朋友見狀，立刻請公共圖書館的保全來幫忙。

女學生心有餘悸表示，「當時我非常害怕，不知道為什麼她要攻擊我，頭上傷口的疼痛跟看到滿手都是自己的鮮血，這會成為我一輩子的陰影，從來沒想到這種事情會發生在我畢業典禮的五天之前。」

在被攻擊後，朋友試圖攔住該名女性，不讓她在警察來前離開圖書館，也嘗試請現場五位圖書館保全幫忙；然而，保全似乎想包庇對方，竟反過來讓朋友冷靜，並放走該女離開圖書館。

女學生直言，「我覺得我被無差別攻擊，也感受到保全的種族歧視。我後來上了救護車被送到急診室，雖然目前並無大礙，但我想這種心理陰影是一輩子的。」

不僅如此，她對於外交部領事事務局的處理方式，更是感到失望，「我不希望再有任何台灣學生或任何亞洲人被這樣對待，我希望能藉由我的傷害來告誡或警惕更多人，於是我聯繫了旅外國人急難救助電話，希望能協助我告紐約市圖書館公共安全或是得到相關的賠償，但我得到的竟然只有一位移民律師的電話。我現在嘗試聯繫紐約不同的華人報社，希望大家可以更重視這些事件，並更加團結亞洲人。」

對此，外交部指出，據當事人表示，由於在遇襲後，圖書館人員在警察尚未抵達前即讓該名疑似施暴者離開，因此將對圖書館提告。我國駐紐約辦事處即依據《旅外國人急難救助實施要點》，將該處合作律師及紐約亞裔律師協會等聯絡資訊提供當事人參考運用，同時也說明，如果後續有需要，樂願提供必要協助。我國駐紐約辦事處並依例與當地執法單位保持密切聯繫，提請相關單位保護我國國人及僑民安全。

外交部強調，外交部非常重視海外僑胞及留學生的安全，同時譴責任何形式的暴力行為，包括種族仇恨及歧視、言語及肢體暴力等。外交部將請駐美各處持續與旅美僑胞及留學生保持聯繫，適時提供必要協助。

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