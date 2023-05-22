陳歐珀捲im.b詐騙案不選了！　他們支持「選到底」：如果清白何須退出？

▲民進黨立委陳歐珀。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委陳歐珀因捲「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙爭議，21日晚間宣布退出2024選舉，不過，在這之前他曾喊話，若與該集團有掛勾願退選，如今真不選了，引來藍營人士紛紛狠酸，「支持選到底」、「如果清白，何須退選？」

檢警偵辦「不動產借貸媒合平台im.B」吸金詐騙25億元案，陳歐珀遭時代力量前立委黃國昌爆料，在2020年競選期間，免費使用im.B詐騙集團旗下在羅東精華區辦公大樓當服務處，連保母車也是登記在詐騙集團旗下。

陳歐珀為此19日才出面，稱自己被蒙在鼓裡，識人不明、交友不慎，並鞠躬道歉。至於黨內外要求他退選聲浪，他當時回應，自己有聽到這個聲音，如果他有參與詐騙退選沒問題，但不要用含沙射影方式抹煞他的人格，非常不道德。

如今，陳歐珀選擇退選，強調這是他捍衛清白的開始，「因為，政治是一時的，做人是一世的，我很感謝所有選擇相信歐珀的朋友，你們的溫暖，你們的友誼，我不會忘記，歐珀絕對禁得起檢驗，我的清白無價，也將誓死捍衛，證明你們沒有挺錯人，我也沒有對不起從政的初衷及同志」。

國民黨發言人林家興反酸，「現在是自己承認有掛勾詐騙集團嗎」；台北市市議員李柏毅辦公室主任田方倫回應，「如果清白，何須退選」；國民黨發言人楊智伃也嗆，「真的清白幹嘛退選？支持選到底！」