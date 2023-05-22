　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

亞洲唯一獲得雙獎！　桃園入選全球50大智慧科技城市

▲桃園入選全球50大智慧科技城市，市府副秘書長金志聿代表市長張善政赴美授獎。

▲桃園入選全球50大智慧科技城市，市府副秘書長金志聿代表市長張善政赴美授獎。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

第七屆智慧50年度大獎(Smart 50 Awards)近日舉行頒獎典禮，桃園市政府環保局與水務局分別以今年二月實施的「空品感測物聯網平台作為桃園工業區的空品治理」及「桃園市水資源3D地理資訊管理系統」為題參賽，最終在激烈競爭下脫穎而出，成為本屆50大城市之一，亦為亞洲唯一獲得雙獎肯定的城市。

市府副秘書長金志聿代表市長張善政，率隊前往美國科羅拉多州丹佛市授獎。金副秘書長表示，今年有兩個獎項獲得國際肯定，顯示桃園在智慧城市領域頗具競爭力。這次也利用領獎的機會與丹佛市府交流，兩座城市在應對交通、環境以及資訊系統等問題上，採取的技術路徑非常類似，證明臺灣深厚的科技底蘊，讓桃園在國際智慧城市的較量中，不落下風。

▲桃園入選全球50大智慧科技城市，市府副秘書長金志聿代表市長張善政赴美授獎。

桃園市政府表示，智慧50年度大獎是由美國智慧城市連結組織(Smart Cities Connect)所舉辦，桃園市政府環保局今年2月以空品感測物聯網平台協助桃園工業區的空品治理，水務局則運用AI加速下水道設計，建構水資源3D地理資訊管理系統，把科技運用在城市治理上的實踐，與多國城市競爭下，最終脫穎而出。

▲桃園入選全球50大智慧科技城市，市府副秘書長金志聿代表市長張善政赴美授獎。

桃園市政府指出，本次除派員前往丹佛領獎外，也針對城市美學進行考察，並與丹佛市政府進行智慧城市交流，包含智慧城市治理策略、車聯網佈署(Connected Vehicle Deployment)、機器視覺行人偵測(Machine Vision Pedestrian Detection)、丹佛數據中樞(Denver Data Hub)、資源不足社區的電動運輸(Electrifying Transportation in Inder Resourced Neighborhoods)、電子鼻(electronic noses)等，並參觀丹佛交通管理中心(Traffic Management Center)及檢視交通控制設備。

丹佛市政府代表James Lindauer指出，由於過去幾年，丹佛吸引許多外地人前來居住，在人口激增的情況下，基礎設施難以跟上，且產生不少待解決問題，故如何降低溫室氣體排放、如何符合房價上漲所帶來的新生活需求及如何讓身有殘疾人士在市區內更便利活動，為當前課題。因此，在交通問題方面，丹佛市政府部署車聯網系統 (Connected Vehicle Deployment)，在25處重要路口利用智能監控，偵測重要車輛(如：鏟雪車、消防車、救護車等)並結合交通系統，使它們在災害發生時能優先通行。另以機器視覺行人偵測(Machine Vision Pedestrian Detection)系統來偵測路況並即時反饋給駕駛或行人，如：遇到行人行走速度較慢時，綠燈號誌會自動延長，或當行人正在通行時會有號誌提醒駕駛。

James Lindauer也說，丹佛市政府建立了丹佛數據中樞(Denver Data Hub)，整合並提供數據給如公共安全部、公共服務部、財政部、社區規劃與發展部、交通運輸部等使用，透過數據了解居民需求，並有效解決問題。此外，藉由數據的公開與分享，讓資訊透明化，有利跨機關合作，也讓市政員工可利用數據做出決策，以解決複雜城市問題，並製造機會幫助資源不足的社區市民(如：無家可歸、無法承擔房價、或身有殘疾的人)。而電子鼻則安裝於25處學校，並以圖像式呈現每日空品數據，讓學校決定是否要讓學生從事戶外活動。

金副秘書長表示，這次丹佛市政府派出許多專家與會，包含IT部門、交通部門以及創新辦公室的主管、專家，會面對於桃園打造智慧城市有很大的幫助，因為丹佛其實與桃園很相似，過去幾年人口、產業迅速成長，造成城市管理很大的挑戰，兩座城市都注重智慧城市的發展，也希望能透過資訊化、自動化，緩解城市的壓力，增進市民的福祉。

金副秘書長指出，兩座城市在應對交通、環境以及資訊系統等問題上，採取的技術路徑非常類似，甚至在桃園最新的智慧城市規劃中，所運用的新科技與自動化的程度還略高一籌，顯示臺灣深厚的科技底蘊，確實讓桃園在國際智慧城市的較量中，不落下風。

金副秘書長提到，丹佛也有許多值得效法與尊敬之處，因為在他們的思維裡，智慧城市不只是要注重可見、可衡量的數據，城市美學與都市規劃的改善，也都應該是努力的目標，這是過去在臺灣談智慧城市，較少被提及的，「科技只是手段之一，如何用多元、聰明的方法，達成各種施政目標，讓市民有安全、宜居、永續的桃園。正是市府團隊努力想追求的智慧桃園。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／警狂抽「超商浩克」遭懲處掀議　警政署說話了
「颱風介入」恐打壞佈局！　氣象專家曝最糟情況
快訊／台灣女留學生紐約遇襲「血流不止」　外交部回應
快訊／IG大當機！　Meta道歉回應了
比爾蓋茲爆外遇「天才美少女」！　遭淫魔富商威脅公開
「改款新TOYOTA Corolla」登場！　折合台幣50萬
「劇烈天氣」今夜到！　最新颱風侵襲機率圖曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園攜手AIT推動　「援手2.0社區第一線反應員培訓」提升防災韌性

亞洲唯一獲得雙獎！　桃園入選全球50大智慧科技城市

「龍潭市場」改造完工　融入客庄元素改善購物環境

中華佛教廣願福慧協會舉辦千人浴佛　祈洗滌心靈

強遷永康二王基督墓園　台南市府手段粗糙家屬組自救會要求保留

新北山區破獲非法養禽場　養逾千隻雞鴨...最高罰330萬

新北「動藝下-斯巴達小勇士」　九大關卡挑戰5／24開放報名

再現古法粉圓技藝　新北公有市場用視味覺感受幸福

帶領讀者蒞臨藝術現場　新北《新美誌》首刊正式上線

新北青春山海線特色商品輔導　產出創新產品展現競爭力

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

《壞媽媽》小豬全遭撲滅超心酸QQ　李到晛為救下羅美蘭...奇蹟出現

憾！飛龍瀑布溯溪團已2罹難　5人「山壁打釘」共度難關獲救

下班見斑鳩黏機車手把上　騎士苦笑：可以借過嗎？

超商浩克「火拳連擊」最新畫面曝！專挑臉頸攻擊

世界最老狗過31歲生日　長壽祕訣：在森林漫步

桃園攜手AIT推動　「援手2.0社區第一線反應員培訓」提升防災韌性

亞洲唯一獲得雙獎！　桃園入選全球50大智慧科技城市

「龍潭市場」改造完工　融入客庄元素改善購物環境

中華佛教廣願福慧協會舉辦千人浴佛　祈洗滌心靈

強遷永康二王基督墓園　台南市府手段粗糙家屬組自救會要求保留

新北山區破獲非法養禽場　養逾千隻雞鴨...最高罰330萬

新北「動藝下-斯巴達小勇士」　九大關卡挑戰5／24開放報名

再現古法粉圓技藝　新北公有市場用視味覺感受幸福

帶領讀者蒞臨藝術現場　新北《新美誌》首刊正式上線

新北青春山海線特色商品輔導　產出創新產品展現競爭力

快訊／5億高中生墜亡！今首度召開偵查庭　配偶將現身出庭

陸封殺美光要廠商「停止採購」　網信辦：未通過網路安全審查

蕭彤雯曬後背照網驚「這是被鞭打吧」　紅色血斑爬滿身…親吐症狀

台灣留學生「遇襲經過」曝光！成為一輩子陰影　保全竟放走攻擊女

陳歐珀捲im.b詐騙案不選了！　他們支持「選到底」：如果清白何須退出？

狂抽「超商浩克」12下！員警遭懲處…警政署說話了：應符法治要求

高鐵端午連假增開164班車「5／24開放訂票」！補班日加開3北上列車

「初瓦」第2家店6月底開幕　王品韓式料理品牌正式插旗台中　

易瘦體質、黑眼圈也有功用！關於狐獴的5個冷知識

吳釗燮喊話譚德塞：接納台灣　成為WHA觀察員

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

地方熱門新聞

強遷永康二王基督墓園家屬組自救會要求保留

屏高中生闖美奪世界機器人大賽金牌

五股中興路、新五路口塞車　新北市府科技執法解套

「龍潭市場」改造完工　融入客庄元素

桃園入選全球50大智慧科技城市　驚豔國際

中華佛教廣願福慧協會　千人浴佛洗滌心靈

新北破獲非法養禽場　最高罰330萬

桃園推動　援手2.0社區第一線反應員培訓

第一美瀑乾巴巴…遊客數卻驚人

每天放臭屁　台灣最大花雷公屁開了

台東白牌車賺150元　罰10萬元扣牌扣照罰很大

深夜報案「警躺沙發睡翻」下場慘曝

故障車停放路邊逾2月　今拖吊找不到以為被偷

新北青春山海線特色商品輔導

更多熱門

相關新聞

浩克砸超商「雞胸肉爆紅」！廠商緊急回應

浩克砸超商「雞胸肉爆紅」！廠商緊急回應

桃園市28歲朱姓男子大鬧超商，甚至還動手襲警，最後慘被移送法辦，案件目前仍在調查當中。而事件發生後，有一種外傳說法是「買不到雞胸肉才暴走」，導致超商內的雞胸肉成為熱搜關鍵字，而廠商也緊急出面回應，「貨源充足，敬請安心下單」，逗趣的貼文瞬間讓網友讚爆。

警痛毆浩克遭送辦！執法過當兩派戰翻

警痛毆浩克遭送辦！執法過當兩派戰翻

超商浩克遭毆噴血！退休警給學弟3建議

超商浩克遭毆噴血！退休警給學弟3建議

警抽打超商浩克惹議　鄭運鵬：合法武力只要失控「受害都是國人」

警抽打超商浩克惹議　鄭運鵬：合法武力只要失控「受害都是國人」

警失控抽打超商浩克12下　遭依傷害罪函送

警失控抽打超商浩克12下　遭依傷害罪函送

關鍵字：

桃園全球50大智慧科技城市金志聿

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃「凌晨轉中颱」上看強颱　今晚全台變天

傳求婚被拒崩潰鬧超商！　浩克女友回應了

超商浩克若請厲害律師　退休警：你就更難談了！

夜宿海生館只有一片黑　遊客超錯愕

暈船仔是你？「6星座」曖昧就暈爆

快訊／IG今早壞掉！　用戶一片哀號

快訊／陳歐珀463字聲明退選

板橋電箱爆炸2853戶秒停電　肇事者是牠

瑤瑤錄影「內衣露出」襯衫穿太小件了

大腸鏡不用年年照！罹癌「1警訊」常忽略

白蟻入侵屋內原因曝　專家教4招防蟲

浩克「暴打警察」炸全民怒火：在美國早就槍斃！　美國警察說話了

挖呀挖正妹師公開現身！「無P真實長相」被拍瘋傳

iPhone 15太平庸！　他指「這2款」跳過別買

奪牌披五星旗挨轟！李東憲嗆台灣獨裁

更多

最夯影音

更多
揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控
高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面