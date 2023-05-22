亞洲唯一獲得雙獎！　桃園入選全球50大智慧科技城市

▲桃園入選全球50大智慧科技城市，市府副秘書長金志聿代表市長張善政赴美授獎。（圖／新聞處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

第七屆智慧50年度大獎(Smart 50 Awards)近日舉行頒獎典禮，桃園市政府環保局與水務局分別以今年二月實施的「空品感測物聯網平台作為桃園工業區的空品治理」及「桃園市水資源3D地理資訊管理系統」為題參賽，最終在激烈競爭下脫穎而出，成為本屆50大城市之一，亦為亞洲唯一獲得雙獎肯定的城市。

市府副秘書長金志聿代表市長張善政，率隊前往美國科羅拉多州丹佛市授獎。金副秘書長表示，今年有兩個獎項獲得國際肯定，顯示桃園在智慧城市領域頗具競爭力。這次也利用領獎的機會與丹佛市府交流，兩座城市在應對交通、環境以及資訊系統等問題上，採取的技術路徑非常類似，證明臺灣深厚的科技底蘊，讓桃園在國際智慧城市的較量中，不落下風。

桃園市政府表示，智慧50年度大獎是由美國智慧城市連結組織(Smart Cities Connect)所舉辦，桃園市政府環保局今年2月以空品感測物聯網平台協助桃園工業區的空品治理，水務局則運用AI加速下水道設計，建構水資源3D地理資訊管理系統，把科技運用在城市治理上的實踐，與多國城市競爭下，最終脫穎而出。

桃園市政府指出，本次除派員前往丹佛領獎外，也針對城市美學進行考察，並與丹佛市政府進行智慧城市交流，包含智慧城市治理策略、車聯網佈署(Connected Vehicle Deployment)、機器視覺行人偵測(Machine Vision Pedestrian Detection)、丹佛數據中樞(Denver Data Hub)、資源不足社區的電動運輸(Electrifying Transportation in Inder Resourced Neighborhoods)、電子鼻(electronic noses)等，並參觀丹佛交通管理中心(Traffic Management Center)及檢視交通控制設備。

丹佛市政府代表James Lindauer指出，由於過去幾年，丹佛吸引許多外地人前來居住，在人口激增的情況下，基礎設施難以跟上，且產生不少待解決問題，故如何降低溫室氣體排放、如何符合房價上漲所帶來的新生活需求及如何讓身有殘疾人士在市區內更便利活動，為當前課題。因此，在交通問題方面，丹佛市政府部署車聯網系統 (Connected Vehicle Deployment)，在25處重要路口利用智能監控，偵測重要車輛(如：鏟雪車、消防車、救護車等)並結合交通系統，使它們在災害發生時能優先通行。另以機器視覺行人偵測(Machine Vision Pedestrian Detection)系統來偵測路況並即時反饋給駕駛或行人，如：遇到行人行走速度較慢時，綠燈號誌會自動延長，或當行人正在通行時會有號誌提醒駕駛。

James Lindauer也說，丹佛市政府建立了丹佛數據中樞(Denver Data Hub)，整合並提供數據給如公共安全部、公共服務部、財政部、社區規劃與發展部、交通運輸部等使用，透過數據了解居民需求，並有效解決問題。此外，藉由數據的公開與分享，讓資訊透明化，有利跨機關合作，也讓市政員工可利用數據做出決策，以解決複雜城市問題，並製造機會幫助資源不足的社區市民(如：無家可歸、無法承擔房價、或身有殘疾的人)。而電子鼻則安裝於25處學校，並以圖像式呈現每日空品數據，讓學校決定是否要讓學生從事戶外活動。

金副秘書長表示，這次丹佛市政府派出許多專家與會，包含IT部門、交通部門以及創新辦公室的主管、專家，會面對於桃園打造智慧城市有很大的幫助，因為丹佛其實與桃園很相似，過去幾年人口、產業迅速成長，造成城市管理很大的挑戰，兩座城市都注重智慧城市的發展，也希望能透過資訊化、自動化，緩解城市的壓力，增進市民的福祉。

金副秘書長指出，兩座城市在應對交通、環境以及資訊系統等問題上，採取的技術路徑非常類似，甚至在桃園最新的智慧城市規劃中，所運用的新科技與自動化的程度還略高一籌，顯示臺灣深厚的科技底蘊，確實讓桃園在國際智慧城市的較量中，不落下風。

金副秘書長提到，丹佛也有許多值得效法與尊敬之處，因為在他們的思維裡，智慧城市不只是要注重可見、可衡量的數據，城市美學與都市規劃的改善，也都應該是努力的目標，這是過去在臺灣談智慧城市，較少被提及的，「科技只是手段之一，如何用多元、聰明的方法，達成各種施政目標，讓市民有安全、宜居、永續的桃園。正是市府團隊努力想追求的智慧桃園。」