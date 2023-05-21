浩克女友IG介紹洩「感情狀況」！曾PO合照甜喊：媳婦跟你回家了

▲朱姓男子失控砸超商，引起許多討論，感情狀況也成了關注焦點。（圖／翻攝Peeta葛格YT、我是中壢人臉書）



記者柯振中／綜合報導

桃園市朱姓男子大鬧超商引起爭議，員警持警棍狂毆12下，同樣成為討論焦點，犯案原因至今仍舊不明。先前有消息傳出，朱男疑似求婚失敗、與女友分手，才失控發生這種情況，不過實際在女友的社群軟體上，仍可看見充滿愛意的標記，以及甜蜜合影，感情狀況為何，讓人摸不著頭緒。

實際到朱男女友的Instagram查看，可以發現她的自我介紹當中，第一條就是標記朱姓男子，後面還附上紅色愛心的圖案，下面則是介紹自己開始健身的時間及生日。

▲超商浩克外傳因求婚遭拒，但女友的IG帳號仍標記他，還附上一顆紅色愛心，感情似乎沒有生變。（圖／翻攝IG）



此外，朱男女友的多篇貼文當中，仍舊可以看見2人的甜蜜過往，去年更是有一張照片為朱男身穿原住民服飾的合影，女友也開心地說「媳婦和你一起回家了」，看起來已到了論及婚嫁的地步。

對於這起超商大鬧得事件，有外界指出是因為求婚失敗，但朱男的女友則透過限時動態回應「一切都是傳言，沒有求婚也沒有拒婚，剩下的感情狀況不便再回答，謝謝」。

事實上，朱男的女友先前左手上戴著鑽戒，就有被詢問是否要結婚，但她解釋「是我為了向其他人宣誓我已有人守護」，畢竟結婚對她而言，一直以來都不是情感上的最終目標，「等到你喊我女朋友喊膩了，我喊你男朋友喊膩了，我們再換個稱呼，一起走下去吧！」且在其他社群媒體的帳號上，仍可看見2人4月底還有放閃，令人摸不著頭緒。

至於真實的感情狀況為何，只有2人知道，不過此次朱男失控砸超商的舉動，不但可能要吃牢飯，恐怕還會面臨求償，得不償失。