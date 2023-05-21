浩克砸超商「雞胸肉意外爆紅」！廠商緊急回應：貨源充足，別生氣

▲朱姓男子在超商內大鬧，意外導致雞胸肉爆紅。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者柯振中／綜合報導

桃園市28歲朱姓男子大鬧超商，甚至還動手襲警，最後慘被移送法辦，案件目前仍在調查當中。而事件發生後，有一種外傳說法是「買不到雞胸肉才暴走」，導致超商內的雞胸肉成為熱搜關鍵字，而廠商也緊急出面回應，「貨源充足，敬請安心下單」，逗趣的貼文瞬間讓網友讚爆。

朱男20日上午9點多在某超商失控砸東西，店員嚇得立即報警，沒想到員警到場後，也遭到朱男攻擊，現場一度失控。後來員警費了九牛二虎之力，才成功將人壓制。

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剛開始有消息傳出，朱男疑似是因為喜愛的雞胸肉口味賣完，進而情緒失控，才發生這場鬧劇，至於詳細案發原因，還要等警方出面說明。

▲砸店事件曝光後有消息傳出，疑似是因為愛吃的雞胸肉口味買不到，朱男才會失控動手。（圖／翻攝臉書／我是中壢人）



話雖如此，消息傳開以後，這款超商販售的「義式黑胡椒雞胸肉」也瞬間引發討論，就連透過外送平台點購超商物品，都可以看到「雞胸肉」這3個字排在熱搜關鍵字上。

對此，雞胸肉廠商也緊急在臉書上發文，指稱「貨源充足，敬請安心下單」，還希望支持者們「Don't be angry」，無論是義式、法式或歐式雞胸肉通通都有，不必擔心買不到。

▼浩克砸超商意外導致雞胸肉爆紅，廠商緊急回應，貨源充足、可以安心下單，不要生氣。（圖／翻攝臉書）



廠商逗趣的貼文曝光後，讓不少人笑得留言，「我來吃吃看，有這麼好吃嗎」、「好吃到讓人甘願頭破血流」、「我通通都要買」、「因為浩克再次大紅。」