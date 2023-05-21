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超商浩克遭警棍痛毆噴血！退休警給學弟3建議：找個好一點的律師

▲▼ 桃園中壢朱姓壯男20日在超商失控大鬧宛如「浩克」，員警傷勢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園中壢朱姓壯男20日在超商失控大鬧宛如「浩克」，員警頭部遭毆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者柯振中／綜合報導

桃園市一名朱姓男子20日大鬧超商，還動手襲警，最後慘被警棍狂敲，帶回派出所偵訊、送辦。對此，退休員警石明謹表示，給學弟3項良心建議，最好花點錢請好一點的律師，不管做什麼，只要能讓刑期縮短都好，因為「犯了錯，會救你的只有你自己」。

石明謹在臉書上表示，他想給持警棍毆打民眾的學弟3點良心建議，分別是「花點錢請個好一點的律師」、「祈禱傷者不嚴重沒後遺症」以及「找管道跟傷者道歉尋求和解」，其他不管做什麼，只要能讓刑期盡量縮短就好。

石明謹提到，網路上有許多支持警察的留言，但是這些「看一下欣慰一秒就好」，因為入獄撿肥皂時，這些人不會捐半毛錢，按讚數的多寡也不會讓人免責，「而且這些人，跟那些被開一張違停罰單就叫警察去死的，95%是同一批人。而且切記，警察身份給你的優惠，可能是刑期加重二分之一。」

▲▼快訊／中壢警抽打超商浩克「 警棍打到斷」　遭記過2次移送法辦。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲員警持警棍狂毆朱男，打到連警棍都斷了。（圖／翻攝自記者爆料網）

石明謹諷刺地說，這些人幾年之後看到出獄的學弟，反應將是「這個人有前科耶！好可怕，我們才不會用這種人」，而長官口中的「盡全力支持」，則是在解職時派出2個人，盡全力將辦公桌清空。

「你知道你在中壢的大外割學長，現在在哪裡嗎」，石明謹提到，希望鄉民能夠集資，讓大外割學長能夠吃個好一點的獄外餐，至於當初幫忙蓋章的所長、組長，乃至分局長，全部都已高升，「有沒有個送水果安慰他一下呢？可能有吧！我不知道，但就算有也是用公費慷國民之慨。這就是你看到的明年此時你的樣貌。」

石明謹還說，希望這名學弟能夠冷靜下來，畢竟犯了錯，「會救你的只有你自己」，別人不加害就不錯了，更何況大部分的人只會害人。

對於這起事件，石明謹稍早也說，警察也是人，難免會有情緒，但不能因為有情緒而打人，「不然剛才他有情緒在打人的時候，你把他抓起來是在哈囉」，這種行為與流氓相同，還能夠領政府的薪水，「好棒棒。」

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