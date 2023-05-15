因應桃園大規模停水　張善政：市府密切掌握工程進度

▲桃園大規模停水，市府召開「桃園市大規模停水應變中心第1次會議」因應。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政15日主持「桃園市大規模停水應變中心第1次會議」表示，今日上午他前往三坑抽水站工地現場瞭解狀況，目前工程符合進度，有部分配合工程超前進度，接下來將進行最關鍵的管路焊接工程，若焊接完成，本次工程就能順利結束，停水影響也能按計畫進行；市府會與台水公司保持密切聯繫，掌握工程進度，適時向市民說明。

張善政表示，因應今（112）年1月7日龍潭三坑破管事件，台灣自來水公司進行三坑抽水站管線改善工程，本次施工對本市供水影響甚鉅，停水及降壓影響里數304里，自今日0時至16日15時止，停水時數最長39小時；市府與台水公司合作設置304處供水站及開放32口區公所管理水井，前置作業完善，並於今日上午8時起開放民眾取水，後續也會定時補水及視需求狀況機動補水，努力讓市民用水的不方便降到最低。

經發局長張誠表示，因應本次大規模停水，市府與台水公司合作設置70處台水飲用水供水站、234處市府非飲用水供水站及開放32口區公所管理水井，並於5月15日7時-22時、5月16日7時-16時開設「大規模停水應變中心」，由相關局處及台水公司進駐，確實掌握復水進度、供水站供水情形、道路挖掘及交管、民眾洽詢回復及訊息發布事宜。停水期間，民眾如有需洽詢事項，可撥打24小時服務專線台水客服中心1910、桃園市政府市民專線1999。

張局長指出，本次停水及降壓影響里數包含中壢區81里、楊梅區全區、平鎮區全區、新屋區全區、觀音區全區、大園區17里、蘆竹區2里、桃園區1里、大溪區全區、龍潭區31里、八德區1里(及降壓8里)、復興區1里等共304里，預計今日18時、20時、16日7時、15時陸續分區域復水。

台灣自來水公司總經理李嘉榮表示，本次「二區處五合一工程」包括：平鎮給水廠三坑抽水站一期原水出水管改善；龍潭廠三坑抽水站二期出水管彈性座封修復；三坑、凌雲、高原、內柵高壓電檢；龍潭、平鎮高壓電檢、龍潭廠高壓保護電驛、大溪區河西供水系統持壓閥增設工程，截至今日上午8時，工程實際總進度74％，較預定進度60％超前。