　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

因應桃園大規模停水　張善政：市府密切掌握工程進度

▲桃園大規模停水，市府召開「桃園市大規模停水應變中心第1次會議」因應。（圖／新聞處提供）

▲桃園大規模停水，市府召開「桃園市大規模停水應變中心第1次會議」因應。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政15日主持「桃園市大規模停水應變中心第1次會議」表示，今日上午他前往三坑抽水站工地現場瞭解狀況，目前工程符合進度，有部分配合工程超前進度，接下來將進行最關鍵的管路焊接工程，若焊接完成，本次工程就能順利結束，停水影響也能按計畫進行；市府會與台水公司保持密切聯繫，掌握工程進度，適時向市民說明。

張善政表示，因應今（112）年1月7日龍潭三坑破管事件，台灣自來水公司進行三坑抽水站管線改善工程，本次施工對本市供水影響甚鉅，停水及降壓影響里數304里，自今日0時至16日15時止，停水時數最長39小時；市府與台水公司合作設置304處供水站及開放32口區公所管理水井，前置作業完善，並於今日上午8時起開放民眾取水，後續也會定時補水及視需求狀況機動補水，努力讓市民用水的不方便降到最低。

▲桃園大規模停水，市府召開「桃園市大規模停水應變中心第1次會議」因應。（圖／新聞處提供）

經發局長張誠表示，因應本次大規模停水，市府與台水公司合作設置70處台水飲用水供水站、234處市府非飲用水供水站及開放32口區公所管理水井，並於5月15日7時-22時、5月16日7時-16時開設「大規模停水應變中心」，由相關局處及台水公司進駐，確實掌握復水進度、供水站供水情形、道路挖掘及交管、民眾洽詢回復及訊息發布事宜。停水期間，民眾如有需洽詢事項，可撥打24小時服務專線台水客服中心1910、桃園市政府市民專線1999。

張局長指出，本次停水及降壓影響里數包含中壢區81里、楊梅區全區、平鎮區全區、新屋區全區、觀音區全區、大園區17里、蘆竹區2里、桃園區1里、大溪區全區、龍潭區31里、八德區1里(及降壓8里)、復興區1里等共304里，預計今日18時、20時、16日7時、15時陸續分區域復水。

台灣自來水公司總經理李嘉榮表示，本次「二區處五合一工程」包括：平鎮給水廠三坑抽水站一期原水出水管改善；龍潭廠三坑抽水站二期出水管彈性座封修復；三坑、凌雲、高原、內柵高壓電檢；龍潭、平鎮高壓電檢、龍潭廠高壓保護電驛、大溪區河西供水系統持壓閥增設工程，截至今日上午8時，工程實際總進度74％，較預定進度60％超前。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
誠品涉個資外洩　數位部、資安院、警政署將聯手實地調查
「TOYOTA全新休旅」發表！台灣將推國產　比Corolla
擦窗阿姨站15樓窗台　眼尖網友「在板橋」！驚人房價曝
統聯急關官網！乘客狂接詐騙電話　搭去哪、買幾張票都知道
快訊／女大生慘死　父母求償2千萬結果出爐
知名作家逝世　享年54歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

關埔空橋都審通過了！　力拼今年底前發包

假冒監理站要求繳罰鍰　收到「監理服務網」簡訊別理會

荷蘭在台辦事處譚敬南代表拜會黃偉哲　討論台南400活動合作可能性

桃園「婦幼局」即將成立！市議員張碩芳為早療和特兒爭取資源

行人優先時相+行穿線退縮　桃園雙管齊下保障民眾安全

因應桃園大規模停水　張善政：市府密切掌握工程進度

大潭電廠空污超過桃園煉油廠？　市議員要求市府嚴密汙染管控

台南交通地獄汙名　陳怡珍籲警察局全力洗刷

舞鈴劇場為偏鄉學子公益演出　南市府攜手扶輪社婦女會關懷孩子

緩解車潮　台東富岡段替代道路東44線拓寬工程今開工

劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲

余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

女童頭七重傷媽難熬母親節　爸嘆一輩子痛：不會原諒

李亞萍淚喊：女兒啊，母親節快樂　余天崩潰「不要再講了」

郭台銘會見韓國瑜十指緊扣　當面致歉盼不錯過團結機會

兒子碎念名字取太多劃　媽無奈：長大自己去改

吊車尾選手雨中堅持完賽　體育精神全場鼓掌歡呼！

關埔空橋都審通過了！　力拼今年底前發包

假冒監理站要求繳罰鍰　收到「監理服務網」簡訊別理會

荷蘭在台辦事處譚敬南代表拜會黃偉哲　討論台南400活動合作可能性

桃園「婦幼局」即將成立！市議員張碩芳為早療和特兒爭取資源

行人優先時相+行穿線退縮　桃園雙管齊下保障民眾安全

因應桃園大規模停水　張善政：市府密切掌握工程進度

大潭電廠空污超過桃園煉油廠？　市議員要求市府嚴密汙染管控

台南交通地獄汙名　陳怡珍籲警察局全力洗刷

舞鈴劇場為偏鄉學子公益演出　南市府攜手扶輪社婦女會關懷孩子

緩解車潮　台東富岡段替代道路東44線拓寬工程今開工

蘿莉塔曝「夫妻恩愛一個月一次」　尪急解釋：我真的太累了

不必出國就能感受馬來風情！「金爸爸」進駐LaLaport台中店

Aston Martin「新一代GT超跑」5／24亮相　3預告照展現大幅度更新

侯友宜談交安　民進黨酸交通事故增「講甲一畚箕，做無一湯匙」

17.5萬噸！公主遊輪「星辰公主號」亮相　完工日、路線先筆記

三腳督最新民調！國民黨若徵召「他」　柯文哲維持21％躍升第二名

誠品涉個資外洩　數位部、資安院、警政署明聯手實地調查

國民黨17日若有團結畫面　吳子嘉：侯友宜民調會破30%

亞洲首座「爆米花主題工廠」在八里！置身粉嫩美式小鎮體驗手作DIY

奇美博物館「舞．藝大豐收」兒童夏令營　15日早鳥搶購

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

地方熱門新聞

每天放臭屁　台灣最大花雷公屁開了

網路美女援交冰火兩重天才1千台南男險遭詐

基隆Podcast宣傳求婚大作戰　替單身男女牽紅線

台南竟會有「豬仔間」？！

槍砲通緝犯落網與母警局相會

東北角馬加剪　老饕必吃特色料理

基北北桃博物館　周遊列博票券5／15正式開賣

地虎堂主吳金虎　栽贓勞力士被偷

竹北工地坍塌　鄰近路面整片不見

桃園大規模停水　市府密切掌握工程進度

台南交通地獄汙名

退休教授兒女條件佳　對象難覓原因曝

劉櫂豪要求交通部　改善池上車站人行連通道

新北三重、中和2案簡易都更通過

更多熱門

相關新聞

領航猿出征季後賽　桃園市民也有福

領航猿出征季後賽　桃園市民也有福

桃園璞園領航猿今(05/15)舉行 22-23 P. LEAGUE+ 季後賽媒體日，以例行賽 第三名進入季後賽的領航猿，將於 5 月 20 日起對戰臺北富邦勇士，主場首戰 為 5 月 26 日，桃園市長張善政今日特地前來給予球隊備戰祝福，期勉球隊能順利奪冠，並宣布季後賽市民優惠觀賽方案及觀光遊程建議，領航猿主場季後 賽門票自 5 月 18 日中午 12:30 起全面開賣，號召球迷進場力挺領航猿。

桃竹45萬戶今起停水39小時！張善政一早視察

桃竹45萬戶今起停水39小時！張善政一早視察

改善行人地獄　張善政：從城市空間治理解決

改善行人地獄　張善政：從城市空間治理解決

網路詐騙頻傳　張善政要各局處主動防詐

網路詐騙頻傳　張善政要各局處主動防詐

桃園婦幼暨婚禮產業商品展　巨蛋館登場

桃園婦幼暨婚禮產業商品展　巨蛋館登場

關鍵字：

桃園大規模停水張善政應變

讀者迴響

熱門新聞

10年前率先推「周休三日」！業者自評成效良好　離職員工卻有這抱怨

建商給10億也不搬　鄰居力挺最強釘子戶

燒烤店老闆中1億頭獎　爽到砸店

指名姓白的！楊繡惠深夜嗆：弄死你

「周休三日」提案過了！5700人連署

「叫我太太陪妳去拿小孩」　分局長射後不理封鎖小三

獨／口罩男心碎發聲11年妻！「不公開證據是最後溫柔」

谷阿莫「露鳥」畫面意外流出！

口罩男真實長相曝光！遭影射「一堆單親媽媽後宮」

壽司店爆食物中毒　2死逾40人不適

疑因孩子被長期欺負！　英文老師上門殺光霸凌者全家

快訊／小甜甜身心崩潰一度失聯！王少偉急衝她家找人

全台雷雨！　連下3天時間曝

台男女日本1億買免稅品　出境全不見

分局長外遇鹹濕對話曝　「寶貝乖乖！讓我越來越色」

更多

最夯影音

更多
劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲

劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲
余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面