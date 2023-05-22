國際茶道節5／27紫南宮登場　台日韓專家競藝精彩可期

▲2023年竹山鎮國際茶道節，內容包括多項DIY和遊山玩茶體驗等活動。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2023年國際茶道節將於5月27日於竹山紫南宮登場，竹山鎮公所指出，活動期間每天都有2場的茶相關DIY體驗，還有多場茶道展演、場外遊程等，希望讓國人全方位了解和感受茶的魅力。

體驗活動系列，包括南投縣竹山鎮茶道協會帶領的「原鄉玫瑰鹹檸檬紅茶DIY」、茶香平安槌DIY、社團法人中華茶產業文化研究學會的「遊台灣．呷好茶」、茶悅杉林的「茶香包DIY」、南投縣中華松嶺無我茶會的「食在農趣～福氣圓滿揉小茶球」、南投縣日月潭茶文化推廣協會的「日月潭手作揉茶體驗」及「日月狂紅茶席品茗體驗」、竹山鎮公所的「點亮竹茶香DIY」、南投縣國際無我茶會推廣協會的「手作DIY藺草榻榻米疊小物」及「檸檬酸柑茶DIY體驗」等活動，讓民眾可以動手做、品嚐茶品，深入了解茶的文化內涵。

在茶道展演方面，除台灣茶道展演，更邀請到日本以及韓國茶道師來台表演，展現出不同國情的茶經精神：日方有一茶庵宗家细一辉、一茶庵宗家嫡承细梓央、鈴木名美、鈴木美咲4位來台，其中细一辉是一茶庵流派第16代弟子，將講述日本江戶到明治、大正時代流行的煎茶道（1700 後半到 1900 初期）；韓國也有金玟石、 李貞株、渝慧敬、 金菜林、 朴喜英、 全殷慶、以及文彗馨等7位茶師，將帶來「煎茶生活茶禮」演出，藉由葉茶，在日常生活當中，表現出的禮儀和真誠， 進行茶生活的基本茶禮儀。

台灣茶道則將以融合原住民文化、現代舞、以及傳統茶道精神等方式來演出多場表演，也透過舞茶、品茶、以及茶道精神，看見台灣人堅忍不拔、堅持不懈的茶文化。

場外遊程體驗系列有「羅班長帶你逛生態茶園」、「照鏡山茶香巡禮平日場」、「照鏡山茶香巡禮假日場」、「逐鹿茶鄉之旅~茶與食的體驗」、「遊山茶訪～親手Q茶球+品茶」、「遊山茶訪～親手焙茶＋品茶」、「遊山茶訪～茶園旅行＋親手Q茶球＋品鑑達人＋品茶」、「遊山茶訪～親手Q茶球＋品鑑達人＋親手焙茶＋品茶」等，在欣賞美景的同時，更加深入地體驗茶文化。

竹山鎮長陳東睦表示，國際茶道節自5月27日至6月4日在南投縣竹山鎮紫南宮第4停車場，目前正開放遊客報名體驗中，網址為https://www.accupass.com/organizer/detail/2304280707581855008060，詳細活動資訊及報名方式，請關注官方粉絲頁帳號「2023國際茶道節」（網址：http://www.facebook.com/NantouZhushanTeaCeremonyFestival/）。