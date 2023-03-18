一趟遊程多重體驗！花蓮觀星賞螢開跑　自由行團體皆可參加

▲▼「銀河．螢河」觀星賞螢活動可在大農大富園區和馬太鞍休閒農業區欣賞星光、螢光兩相輝映的特殊景緻。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府持續推動「流星花蓮-山海星光」天文旅遊，延續去年推出一系列結合花蓮在地特色的天文活動，今年打頭陣的活動為「銀河．螢河」觀星賞螢活動，自由行遊客和團體將可分別在大農大富平地森林園區和馬太鞍休閒農業區欣賞天上星光、地上螢光兩相輝映的特殊景緻。

觀光處長張志翔表示，花蓮縣政府自2000年開始推出「流星花蓮-山海星光」品牌，以在地特色產業、順應四時的農漁牧業為基礎，連結花蓮美麗的四季星空，辦理天文旅遊主題相關永續、低碳活動。今年首發的天文主題旅遊活動由「銀河．螢河」螢揭開序幕，活動最迷人之處，即是一趟遊程多重體驗，透過在地生態及天文解說員的導覽，帶領遊客在夜間漫步欣賞螢火蟲迷人的光彩之外，還能抬頭認識壯美的星空，星光點點對映螢火翩翩，縣長徐榛蔚誠摯邀請大家前來體驗花蓮特有的在地浪漫！

今年花蓮縣政府特別與林務局花蓮林區管理處及馬太鞍休閒農業區兩個單位合作，分別讓自由行和團體遊客都能參加「銀河．螢河」活動。大農大富平地森林園區於3月17、18、24、25日舉辦，共辦理4個梯次提供自由行遊客參加，解說員將帶領大家一同走入園區南環步道內導覽生態及欣賞綠光翩翩飛舞，行進間抬頭仰望肉眼可見的獵戶座，走出步道後享用在地茶席甜點，在點點螢光的環繞中聆聽星空神話故事和星空知識，報名請見連結https://reurl.cc/d7nbyg或「大農大富平地森林園區」臉書粉絲專頁。

▲團體遊客10人成團，當夜幕低垂，將在馬太鞍溼地花東最美木棧道上，享用浪漫螢光晚餐。

另外今年特別與馬太鞍休閒農業區合作推廣專屬於團體遊客「銀河．螢河」活動，即日起至5月7日間每週一至週四開放團體報名參加，10人成團。當夜幕低垂，將在馬太鞍溼地花東最美木棧道上，享用浪漫螢光晚餐，餐點採用光復鄉當地特色農產與當季食材，以保留食材新鮮原味的烹飪方式，呈現酸甜爽口的洛神花、 Q彈的紫米飯和當季特有的箭筍等，每一口都吃的到在地農職人的努力。四周微光漸起，解說員將娓娓道來天上星光及樹叢微光的故事，相關報名訊息請見「馬太鞍休閒農業區」臉書粉絲專頁。

今年「流星花蓮-山海星光」天文旅遊系列活動相關訊息將會陸續公告，精彩可期，請持續關注「花蓮觀光粉絲團」臉書粉絲專頁。