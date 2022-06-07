向下紮根　竹山茶農現場指導高職生製茶懂茶

▲水里商工觀光科學生赴竹山茶廠實地製茶，也了解茶文化。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

茶葉是竹山鎮的經濟命脈之一，在地茶農曾高彬等人為了讓茶道文化向下紮根，將茶文化推廣進入校園，與水里商工觀光科合作，藉茶廠現地的課程教學幫助學生拿到丙級證照，也讓更多年輕人熟悉製茶產業，讓竹山茶走入潮流世代。



水里商工觀光科學生今天走進延正里茶農茶廠、分組實地操作焙茶，進行該科必修的特色課程；帶隊的教學組長李蕙敏表示，這項課程活動今年已進入第4年，現在是證照時代，而南投茶葉聞名國內外，學校特別推廣茶道學習課程，藉由了解茶種識別、了解機器操作、炒茶、以及揉茶四步驟，學生一來可更了解茶葉，二來可拿證照，一舉兩得。

曾高彬表示，當初是希望能將茶文化教育紮根、推廣竹山茶業，所以找了一些茶農幫忙，沒想到一轉眼就4年，也希望能一直持續，「期待未來年輕人手上的飲料杯裡面裝的都是竹山茶。」

竹山鎮長陳東睦也到場關心學生，他表示茶「喝快做難」，每一道工法都是專業，要花的心思也特別多，很開心有年輕人願意學習茶道文化，也很感謝水里商工的創新推廣，希望透過這樣的研習，讓更多人知道竹山茶道文化的博大精深，以及竹山茶的特色及優點。