花蓮疫後首迎國際包機！機場越語迎賓　74名越客展開5天遊程

▲包機落地接受噴水迎賓禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮機場在國境解封後迎來睽違3年的首架國際航班！「越南峴港-花蓮」對飛包機28日中午載著74名越南籍旅客抵達花蓮，將展開5天4夜的遊程。花蓮縣政府於機場安排阿勒飛斯文化藝術團原民舞蹈表演及歡迎布條，搭配主持人以越南語迎賓，讓旅客一入境就感受到花蓮的熱情款待及原住民文化特色。

▲▼花蓮縣政府大陣仗迎賓，並以越語迎接越籍旅客。

「花蓮走向世界、世界走進花蓮」花蓮縣長徐榛蔚表示，疫情結束國門開放，縣府積極透過各項政策努力實踐讓花蓮更進一步與國際接軌，並特別感謝立法委員傅崐萁，促請中央延長交通部觀光局「推動花東永續旅遊境外包機來台獎助要點」補助年限至2025年，使業者能獲得挹注，以包機直飛的及門運輸方式，直接抵達花蓮展開遊程。

本次包機為越捷航空（VietJet Air）的空中巴士A321neo，由花蓮縣政府、花蓮縣旅行商業同業公會、明利旅行社共同促成，為疫後花蓮觀光注入國際觀光新活力，也為鄉親出國度假提供便捷的交通方式。

此次行程將參觀太魯閣、七星潭、東大門夜市等熱門景點，都是越南旅客相當喜愛的地點，行程均從花蓮航空站入境及出境。另8月3日也預計將有國際包機自柬埔寨吳哥窟對飛花蓮，讓花蓮對外交通更加便利順暢！

▲74名越籍旅客開心入境。

縣府今年2月即邀請新加坡、馬來西亞組團社與媒體蒞花踩線，並直接與縣內觀光產業業者於媒合推介會面對面交流，推廣花蓮特色行程。4月26日徐縣長更在新加坡與11家當地旅行業者舉辦「花蓮縣政府與新加坡觀光產業座談會」，推廣花蓮特色遊程，希冀邀請新加坡的友人造訪花蓮、深度旅遊。業者們對包機直飛花蓮旅遊深感興趣，也希望未來能朝著新加坡辦理花蓮縣物產及旅遊展銷會，或邀請新加坡觀光業者組團至花蓮踩線等方向進行，加深新加坡及花蓮兩地民眾互訪交流及促進新加坡及花蓮直飛包機。

花蓮縣政府也為國際團遊做足準備，持續鎖定韓國、日本、東南亞及港澳大陸地區進行推廣，希望日後能帶動更多的國際直航包機到花蓮旅遊。