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旅遊補助收單了不擔心！縱谷12條觀巴遊程　搶先訂享優惠

▲▼今年9月15日至11月15日間，優先訂購者將可享費用折抵，或獲贈花東縱谷特色伴手禮一份。（圖／縱管處提供，下同）

▲▼今年9月15日至11月15日間，優先訂購者將可享費用折抵，或獲贈花東縱谷特色伴手禮一份。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

時序入秋，隨著悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動結束，觀光局花東縱管處為推廣台灣觀巴優質遊程，從市場機制延續花東國旅熱度，今年9月15日至11月15日間祭出「台灣觀巴Chill遊趣~來去縱谷好個秋」活動，精選12條花東台灣觀巴遊程，優先訂購者將可享費用折抵，或獲贈花東縱谷特色伴手禮一份！

▲▼今年9月15日至11月15日間，優先訂購者將可享費用折抵，或獲贈花東縱谷特色伴手禮一份。（圖／縱管處提供，下同）

聽過台灣觀巴嗎？台灣觀巴是交通部觀光局為了讓國內外旅客在台灣享受便利觀光資源而推出的旅遊服務品牌。品牌整合了26家旅行業者，所提供遊程選擇包羅全台各大景點，涵蓋養生療癒、人文古蹟、網紅打卡、話題性活動、部落文化體驗、秘境探訪等各大特色，以精緻體驗、在地深化的主題旅遊為核心概念，並提供直接至飯店、機場及車站接送旅客之便捷貼心服務，讓人輕鬆悠遊台灣FORMOSA這個美麗寶島。

▲▼今年9月15日至11月15日間，優先訂購者將可享費用折抵，或獲贈花東縱谷特色伴手禮一份。（圖／縱管處提供，下同）

▲▼花東縱管處為推廣台灣觀巴優質遊程，精選12條花東台灣觀巴遊程，可遊遍各處景點、秘境。

想到花東旅遊，你會想到什麼呢？是大自然鬼斧神工驚奇之旅、文青風漫騎鄉間小徑、偽出國日式古蹟巡禮、增粉吸睛網美取材、抑或是探索鮮為人至的秘境，這些類型旅遊皆可在台灣觀巴花東旅遊行程中找到！

▲▼今年9月15日至11月15日間，優先訂購者將可享費用折抵，或獲贈花東縱谷特色伴手禮一份。（圖／縱管處提供，下同）

縱管處特別結合4家旅行社業者共12條台灣觀巴路線推出好康優惠活動，包含「明利旅行社」的花東縱谷網美聖地半日遊、縱谷鳳林慢城一日遊、太魯閣自然人文養生行、太魯閣景觀步道探訪一日遊、花蓮網美秘境一日遊，「翔天國際旅行社」的玉里赤科風情半日遊、秘境-瓦拉米古道半日遊、富里六十石山半日遊、花東縱谷南段一日遊，「晴旅國際旅行社」的鳳林小鎮自行車逍遙遊，享受騎行慢生活、停留不能錯過花東縱谷，以及「宏祥旅行社」的穿梭大峽谷~太魯閣原民之旅。

▲▼今年9月15日至11月15日間，優先訂購者將可享費用折抵，或獲贈花東縱谷特色伴手禮一份。（圖／縱管處提供，下同）

凡於今年9月15至同年11月15日活動期間參加遊程，各遊程前50名參加者即享費用折抵新台幣400元優惠，第51名至第95名可獲得鶴山蜜香紅茶茶包1盒（價值新台幣180元，名額45名），第96名至第161名即贈關山米1包（價值新台幣125元，名額66名），數量有限，心動者務必馬上行動！

▲▼今年9月15日至11月15日間，優先訂購者將可享費用折抵，或獲贈花東縱谷特色伴手禮一份。（圖／縱管處提供，下同）

活動遊程資訊及訂購，歡迎參考台灣觀巴官網各旅行社介紹。
 

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旅遊補助收單花東縱谷觀巴遊程優惠

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