季風槽發展牽動「空梅」！只能等午後雷陣雨或颱風　專家曝一壓力

▲瑪娃颱風最新位置和路徑。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

今年第2號颱風「瑪娃」輕颱最快明天增強為中颱，目前向北北西進行，氣象專家彭啟明表示，瑪娃颱風模式還在變動中，現在預測還太早，尤其是7到8天後情境，還沒有太大參考價值，他較擔心季風槽發展、颱風生成旺盛，是否讓典型梅雨鋒面受抑制，沒顯著降雨只能等午後雷陣雨或颱風季，這壓力就大了。

根據氣象局預報，今(21日)下午14時的中心位置在北緯7.6度，東經148.2度，離台灣仍有一大段距離，以每小時12公里速度，向北北西進行。中心氣壓982百帕，近中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺，七級風暴風半徑100公里。

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彭啟明表示，今下午午後對流旺盛，南投有顯著的午後雷陣雨，至於瑪娃颱風預測，還太早，模式還在變動中，尤其是7到8天以後的情境，還沒有太大參考的價值。

彭啟明說，很多人關心瑪娃颱風，但他比較擔心季風槽發展後，颱風發展旺盛，是否讓典型梅雨鋒面發展受到抑制；沒有帶來顯著的降雨，只能接下來等午後雷陣雨或颱風，這就壓力大了。

彭啟明日前也曾說明，5月底西北太平洋颱風生成，影響颱風季提早報到，不利於台灣梅雨季發展，今年典型梅雨季可能到6月上旬才會報到，若搭配颱風季提早報到，將會影響梅雨季降水天數減少、整體雨量降低，導致「空梅」。