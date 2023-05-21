　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

季風槽發展牽動「空梅」！只能等午後雷陣雨或颱風　專家曝一壓力

▲▼瑪娃颱風最新位置和路徑。（圖／氣象局`）

▲瑪娃颱風最新位置和路徑。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

今年第2號颱風「瑪娃」輕颱最快明天增強為中颱，目前向北北西進行，氣象專家彭啟明表示，瑪娃颱風模式還在變動中，現在預測還太早，尤其是7到8天後情境，還沒有太大參考價值，他較擔心季風槽發展、颱風生成旺盛，是否讓典型梅雨鋒面受抑制，沒顯著降雨只能等午後雷陣雨或颱風季，這壓力就大了。

根據氣象局預報，今(21日)下午14時的中心位置在北緯7.6度，東經148.2度，離台灣仍有一大段距離，以每小時12公里速度，向北北西進行。中心氣壓982百帕，近中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺，七級風暴風半徑100公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彭啟明表示，今下午午後對流旺盛，南投有顯著的午後雷陣雨，至於瑪娃颱風預測，還太早，模式還在變動中，尤其是7到8天以後的情境，還沒有太大參考的價值。

彭啟明說，很多人關心瑪娃颱風，但他比較擔心季風槽發展後，颱風發展旺盛，是否讓典型梅雨鋒面發展受到抑制；沒有帶來顯著的降雨，只能接下來等午後雷陣雨或颱風，這就壓力大了。

彭啟明日前也曾說明，5月底西北太平洋颱風生成，影響颱風季提早報到，不利於台灣梅雨季發展，今年典型梅雨季可能到6月上旬才會報到，若搭配颱風季提早報到，將會影響梅雨季降水天數減少、整體雨量降低，導致「空梅」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
《黑澀會》的她宣布女女婚！　遭酸民留言「社會病原的禍根」
大淵、小春《說唱》都輸了！　瘦子忍尷尬「坐到最後」
快訊／中信特攻封王！　勇奪首座總冠軍
台大溪降女高手失聯！　親友湧臉書：希望一切平安
會考估落點！專家：建中34.6分、北一女33.8分　10分上
超商浩克大鬧襲警！網指「低碳飲食影響情緒」　營養師解答了
賀軍翔爆「舌吻酒店妹」　資深狗仔握錄音鐵證！經紀人說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

季風槽發展牽動「空梅」！只能等午後雷陣雨或颱風　專家曝一壓力

會考估落點！建中34.6分、北一女33.8分　10分就上公立高中

快訊／國家警報響了！雨彈升級　1縣市豪雨特報　

好市多蘋果切開全爛！「退貨被拒絕」她氣炸　會員打臉：是你的問題

快訊／午後對流旺盛！1縣市大雨特報　防短延時強降雨

台南首辦「月老牽良緣」單身聯誼　黃偉哲盼聖母廟月老幫忙牽好姻緣

「超商浩克」大鬧門市！遭警棍狂敲滿頭是血　超商：配合調查

國中會考作文「題目撞題」？　試委會：寫作重點不一樣

選系學會長政見炎上　教長：不樂見歧視語言與主張

快訊／快來對答案！112國中會考五科解答出爐

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

李翊君演唱會「台下坐大咖巨星」　驚喜獻唱JJ《曹操》：什麼歌我都會XD

超商浩克攻擊警方（原始畫面）

（無標）桃園浩克被警方毆打12下

「真人浩克」怒吼大鬧超商　狠砸物品還毆2警被壓制！

「挖呀挖」改編看尪手機版　跟妹聊天、偷嗆妻被抓包

動力火車顏志琳翻唱NewJeans《Ditto》　韓文也通..網友聽跪：歌手天花板

季風槽發展牽動「空梅」！只能等午後雷陣雨或颱風　專家曝一壓力

會考估落點！建中34.6分、北一女33.8分　10分就上公立高中

快訊／國家警報響了！雨彈升級　1縣市豪雨特報　

好市多蘋果切開全爛！「退貨被拒絕」她氣炸　會員打臉：是你的問題

快訊／午後對流旺盛！1縣市大雨特報　防短延時強降雨

台南首辦「月老牽良緣」單身聯誼　黃偉哲盼聖母廟月老幫忙牽好姻緣

「超商浩克」大鬧門市！遭警棍狂敲滿頭是血　超商：配合調查

國中會考作文「題目撞題」？　試委會：寫作重點不一樣

選系學會長政見炎上　教長：不樂見歧視語言與主張

快訊／快來對答案！112國中會考五科解答出爐

台大選舉政見「ㄐㄐ小上家政課」　范雲慚愧：沒盡到老師責任

被侯友宜、賴清德邊緣化　柯文哲：小心我突圍能力很強！

品嚐得到波爾多醬汁、荷蘭醬！SENS法式餐廳春季新菜重現法式經典與變化

分析蔡英文520談話　媒體人：儼然成為賴清德的「太上皇」

台大經濟學會歧視政見惹議　范雲：要求政院人權處儘速提反歧視法

新北市連2天熱對流強降雨　消防局籲：避免山區及水域活動

季風槽發展牽動「空梅」！只能等午後雷陣雨或颱風　專家曝一壓力

教練指派到二軍練先發　郭俊麟：有得投就好

夢想家變陣！季後賽首輪第二戰洋將登錄卡拉曼

賴清德批民主自由非國民黨DNA　柯文哲：搞不好多年演化「慢慢有了」

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

生活熱門新聞

疑求婚被拒鬧超商！浩克女友認「已經放生了」

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

浩克鬧超商「主因疑似情傷」！求婚3年女友被拒

警棍連抽12下執法過當！他「逆風提2點」搖頭

今小滿！明全台變天　防致災強降雨、雷擊強風

日本「三大超商」最愛哪家　驚人票數一面倒

瑪娃颱風最新路徑預測出爐！出現2分岔點　專家揭「朝台灣機率」

今小滿！6禁忌一次看　3生肖旺爆

「天選之人」一一被挑出！　醫曝最新疫情

高中弟面試到一半被請出來！一票人秒懂：穩了

明全台變天！瑪娃颱風逼近　最新路徑曝

爆紅超驚嚇！超正檢察官笑：差點不敢發文

呂秋遠10點分析：高中生不可能已繼承5億

颱風「瑪娃」最快今生成！第4波梅雨下周來襲

更多熱門

相關新聞

國家警報響了！雨彈升級　1縣市豪雨特報　

國家警報響了！雨彈升級　1縣市豪雨特報　

午後對流旺盛，南投縣雨越下越大，氣象局針對南投縣發布豪雨特報，將出現劇烈降雨。

午後對流旺盛！1縣市大雨特報　防短延時強降雨

午後對流旺盛！1縣市大雨特報　防短延時強降雨

瑪娃颱風最新路徑預測出爐！出現2分岔點　專家揭「朝台灣機率」

瑪娃颱風最新路徑預測出爐！出現2分岔點　專家揭「朝台灣機率」

鋒面明晚襲台！劇烈強降雨轟西半部　「瑪娃」挑戰中颱上限

鋒面明晚襲台！劇烈強降雨轟西半部　「瑪娃」挑戰中颱上限

瑪娃颱風增強！預測8天後最接近台灣　專家曝可能變數

瑪娃颱風增強！預測8天後最接近台灣　專家曝可能變數

關鍵字：

天氣氣象局氣象彭啟明瑪娃颱風鋒面梅雨

讀者迴響

熱門新聞

疑求婚被拒鬧超商！浩克女友認「已經放生了」

即／警打超商浩克　遭記過2次

呂秋遠批中壢警暴徒　影片拍攝者還原真相

「超商浩克」遭打滿臉血　爆執法過當

李翊君瞄到「台下坐超級巨星」嚇傻：有史以來最大牌

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

超商浩克道歉了！上銬狂喊對不起

浩克鬧超商「主因疑似情傷」！求婚3年女友被拒

警連抽「超商浩克」12下遭記過　署長臉書遭灌爆

快訊／「超商浩克」5萬交保！

網紅直播PK「狂灌白酒」　隔天住處身亡

台灣選手披五星旗　體育署回應了

警棍連抽12下執法過當！他「逆風提2點」搖頭

高中生結婚2小時墜亡！丈夫說話了

即／屏東飛龍瀑布山難　傳5人溺斃

更多

最夯影音

更多
揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控
超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

李翊君演唱會「台下坐大咖巨星」　驚喜獻唱JJ《曹操》：什麼歌我都會XD

李翊君演唱會「台下坐大咖巨星」　驚喜獻唱JJ《曹操》：什麼歌我都會XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面