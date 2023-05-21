鋒面明晚襲台！劇烈強降雨轟西半部　「瑪娃」挑戰中颱上限

▲明晚鋒面報到，西半部將出現劇烈降雨。（圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

瑪娃颱風西進過程不斷增強，預計明天(22日)將轉中颱，未來有機會達中颱上限，氣象局表示，瑪娃颱風周五(26日)離台灣還有1800公里，後期是否會朝台灣靠近，要看太平洋高壓是否續變強，不過5月底前不利鋒面建立。另明晚將有一波鋒面來襲，全台有雨，西半部將有劇烈強降雨。

中央氣象局預報員張承傳表示，今天(21日)有華南水氣東移通過台灣，中部以北、東北部白天雲量多，有零星降雨，其他地方多雲到晴，午後各地山區、東部、東北部有局部短暫陣雨。

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今晚到明天周一(22日)清晨鋒面接近，張承傳表示，明天凌晨開始，中南部不定時有陣雨、雷雨，白天西南風增強，中南部降雨更明顯，午後山區也有明顯降雨，明天白天北部將轉短暫陣雨或雷雨天氣，東半部多雲到晴，午後有短暫陣雨。

▲▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

緊接著鋒面周一晚間殺到，明晚到周二(23日)清晨通過台灣，張承傳表示，這波鋒面移動速度快，結構完整，鋒面上頭有中小尺度對流發展，強對流發展通過，各地降雨機率提高，西半部明晚到後天清晨有短延時強降雨伴隨局部大雨，會有劇烈天氣出現，明晚到周二清晨降雨最為明顯，尤其西半部要留意。

周二白天鋒面將移動到巴士海峽，白天降雨減緩，離鋒面較近的中南部、花東仍有短暫陣雨或雷雨，午後山區也有較強對流發展，有明顯降雨；北部、東北部周二降雨零星。周三、周四(24~25日)轉偏東風、東北風，花東有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

周五、周六(26~27日)風向轉東北風，花東、東北部有零星降雨；西半部周三到周六(24~27日)多雲到晴，午後山區有短暫陣雨。

溫度部分，張承傳指出，明天(22日)西南風增強，天氣比較熱，北部、花東高溫約35到36度，北台灣、大台北、花東有明顯高溫，東南部有焚風機率，周二(23日)東北季風增強，天氣轉涼，北部包括大台北、桃園，以及東北部，高溫將掉到24到25度，其他降雨明顯，溫度也會略降，東北季風只影響周二，周三(24日)氣溫回升，高溫可到30度。

▲瑪娃颱風最新路徑。（圖／氣象局）

瑪娃颱風逐漸增強，張承傳表示，瑪娃颱風今(21日)位於鵝鑾鼻東南東方3400公里海面上，周三24日前偏北北西到西北方向前進，周三開始，北邊太平洋高壓較強，瑪娃颱風轉西北西方向前進，周五26日離台灣還有1800公里，後續會不會朝台灣前進，要看太平洋高壓會不會持續變強，後期颱風是否會持續往西靠近台灣仍要觀察。

張承傳指出，瑪娃颱風增強速度快，明天會到中颱等級，後續西進過程強度持續增強，有機會到中颱上限。

張承傳說明，瑪娃颱風未來逐漸往菲律賓東方和台灣靠近過程中，台灣附近轉為較大低壓帶環境，短時間內不力鋒面建立，明晚到後天清晨鋒面通過後，直到下周末前颱風比較靠近台灣東方海面，台灣為相對低壓帶，5月底前鋒面不利建立，月底後到6月大環境還是有機會改變，是否還有鋒面接近要持續觀察。