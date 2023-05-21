瑪娃颱風最新路徑預測出爐！出現2分岔點　專家揭「朝台灣機率」

▲瑪娃颱風最新路徑預測，實線為高解析度模式預報路徑，虛線是系集平均預報路徑。（圖／賈新興）※點圖放大

記者李姿慧／台北報導

今年第2號颱風瑪娃輕颱預計最快明天增強為中颱，目前向北北西進行，下周是否會朝台灣附近靠近，氣象專家分析，5月23日到24日(周二~周三)颱風路徑預測出現兩個明顯分岔點，有偏北或更偏西趨勢，是觀察時間點；後期路徑顯示從日本古宮島到那霸間通過機率最高，朝台灣北部機率僅5%到10%。

瑪娃颱風今(21日)位於鵝鑾鼻東南東方3400公里海面上，離台灣距離遙遠，根據氣象局預報顯示，瑪娃颱風今(21日)上午8時中心位置在北緯7.2度，東經148.7度，以每小時9公里速度，向北北西進行。中心氣壓988百帕，近中心最大風速每秒23公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺，七級風暴風半徑100公里。氣象局預測瑪娃颱風明天將增強為中颱。

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氣象專家賈新興更新瑪娃颱風最新預報路徑，賈新興指出，當颱風生成後對台灣的影響，應該只有會跟不會兩種可能，所以是各50%的機率。

賈新興表示，目前根據高解析模式路徑顯示，瑪娃颱風5月28日到5月29日從宮古島至那霸之間通過的機率最高；從系集平均路徑顯示，5月29日到5月30日於宮古島附近有減弱的跡象，有1至2成機率朝呂宋島方向，有5-10%機率朝台灣北部。

賈新興說，5月23日到5月24日路徑出現兩個明顯的分岔點，顯示颱風北偏或更偏西的趨勢，各有3成至4成，這是一個很好觀察的時間點。