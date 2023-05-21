瑪娃颱風增強！歐洲模式預測「8天後最接近台灣」　專家曝可能變數

▲瑪娃颱風路徑預測。（圖／彭啟明）

記者李姿慧／台北報導

瑪娃颱風持續增強，最快周一(22日)或周二(23日)增強為中颱，氣象達人彭啟明表示，歐洲模式預測似乎8到9天後會接近台灣，不過這麼遠的預測，平均誤差超過上千公里，颱風變數很多，看看就好，但典型梅雨鋒面可能受颱風干擾需後續關切。

瑪娃輕度颱風今(21日)凌晨2時中心位置在北緯6.7度，東經149.1度，以每小時9公里速度，向西北進行。中心氣壓992百帕，近中心最大風速每秒23公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺，七級風暴風半徑100公里。

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瑪娃輕颱持續增強，最快明後天增強為中颱，外界關注是否未來會對台灣造成影響，氣象達人彭啟明表示，雖然歐洲模式預測似乎8到9天後會接近台灣，不過這麼遠的預測，平均誤差有上千公里以上，颱風的變數會很多，看看就好，倒是典型的梅雨鋒面可能受到颱風干擾，這是需要關切的後續事項。

▲瑪娃颱風路徑預測。（圖／彭啟明）

彭啟明表示，今天(21日)水氣稍微減少一點，不過仍有午後陣雨或零星陣雨發生機會，將持續到明天。周一(22日)晚上另波移動型鋒面接近，再度轉為不穩定天氣，持續到周二(23日)。周二開始會逐步回溫轉晴到下周末。

氣象局表示，今天環境吹西南風，各地多雲到晴，感受溫暖偏熱，高溫普遍來到30至32度，局部溫度會再更高一些，低溫仍為22到24度左右，天氣相對穩定，僅清晨至上午西半部有零星的降雨，不過雨勢都不大，而午後各地也有短暫陣雨的機會。

針對今年第2號颱風瑪娃動向，氣象局指出，瑪娃颱風今天清晨2時中心位於鵝鑾鼻東南東方3490公里左右的海面上，未來將以北北西轉西北的方向前進，因距離尚遙遠，短期內對台灣天氣無影響。