起手式槓賴清德！　侯友宜大選主軸曝：聚焦國家內政與兩岸和平

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨（20）日發表參選演說，痛批民進黨執政貪腐黑金，也批民進黨才是在撕裂社會。對於侯友宜一登場便與民進黨捉對廝殺，立委謝衣鳳表示，「這只是侯友宜的起手式」，2024這場大選將聚焦國家內政與兩岸和平；未來對於經濟民生等相關議題，侯一定會提出更具體的做法。

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

侯友宜昨天在國民黨誓師大會發表參選演說，直接點名副總統賴清德說這場選舉是民主與專制「說錯了」， 並痛批民進黨執政貪腐黑金，也批民進黨才是在撕裂社會。對此，立委謝衣鳳盛讚，侯的演說非常精彩，民眾有將近5成民意希望政黨輪替，就是因為執政黨對經濟民生、貪腐黑金問題一直沒辦法處理。

對於賴清德稱2024大選是「民主與專制」的選擇，謝衣鳳抨擊，這還是民進黨一貫抗中保台的包裝，相信民眾會了解，台灣絕對是保有民主價值，這也是為何侯友宜會標榜政黨輪替。

謝衣鳳直言，這場選舉絕對不是民主與專制的選擇，而是如何把國家內政拉回中心點，如何繼續台海和平穩定發展，這才是民眾所最關注的，「昨天只是侯友宜的起手式」，未來對於經濟民生等相關議題，他一定會提出更具體的做法。