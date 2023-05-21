賴清德控侯友宜接受九二共識　反被藍委嗆：台獨怎穩定兩岸？

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨日發表參選演說，事後民進黨總統參選人賴清德指控侯接受九二共識也接受一個中國原則。國民黨立委謝衣鳳今（21）日對此反批，對手一定會製造對立與衝突。她並解釋，侯友宜是「反台獨」、「反一國兩制」，這與國民黨「尊重中華民國憲法」並無違背。她亦反問賴清德「務實的台獨主義工作者」如何讓台海和平穩定發展？

侯友宜昨在國民黨誓師大會發表參選演說，表示會恪守中華民國憲法的規範，並批民進黨以「愛台灣、不愛台灣」來撕裂國家社會。事後，賴清德反控侯友宜接受九二共識也接受一個中國原則，並指分裂台灣的其實是中國，不是台灣任何一個人，而幫中國在台灣找代罪羔羊才是錯的。

國民黨立委謝衣鳳今聲援侯友宜，稱對手一定會在國民黨的夥伴之中製造對立與衝突，希望為了中華民國好、為了台灣好，賴清德絕對不要成為那種製造撕裂的對手。

謝衣鳳認為，侯友宜所稱「反台獨」、「反一國兩制」，與國民黨長期所主張要表述「中華民國」、表述「尊重中華民國憲法」的立場，是沒有相違背的。她並反問賴清德，怎麼樣一個「務實的台獨主義工作者」可以守護台海和平穩定發展，能不能回答世人？