白天上學、晚上夜市洗碗...屏高中生闖美　奪世界機器人大賽金牌

▲屏東高中生組成的「DDS台美有錢隊」，代表台灣參加在美國舉行的ROBOFEST世界機器人大賽勇奪金牌。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／屏東報導

屏東4名高中生組成的「DDS台美有錢隊」，平日需要半工半讀來分攤家計，他們還要抽出時間組隊練習撰寫程式和安排機器人排程。經過一整年的努力籌備，他們成功取得台灣代表隊資格，代表國家參加在美國舉行的ROBOFEST世界機器人大賽。在比賽中，他們克服了時差和語言障礙，以優異的表現獲得世界冠軍，成為台灣之光。

▲屏東高中生組成的「DDS台美有錢隊」，代表台灣參加在美國舉行的ROBOFEST世界機器人大賽勇奪金牌。（圖／記者賴文萱翻攝）

ROBOFEST是由美國勞倫斯理工大學創辦的比賽，至今已有24年歷史，它是唯一由國際知名大學舉辦的比賽，也是美國太空總署NASA和電子電機工程師學會IEEE認可的國際賽事。

台灣的主辦單位國際AI教育協會理事長羅堅泰表示，協會成員包括產官學菁英，今年的比賽是疫情結束後第一次恢復實體舉辦，共有來自全球20個國家的近700隊2000多位選手參與競爭。

▲▼白天上學、晚上夜市洗碗...屏高中生闖美參賽，奪世界機器人大賽金牌。（圖／記者賴文萱翻攝）

而來自屏東的「DDS台美有錢隊」在比賽中獲得了未知任務挑戰賽金牌，這是整個比賽的高潮項目，也是最具挑戰性和高難度的項目之一。

指導教練李佳訓表示，比賽隊員需要在現場寫程式，並在限定時間內操作機器人完成各種任務，包括循跡走完指定路線並推開多個高低不一的障礙物。

李佳訓說，這項挑戰不僅考驗他們的機器人製作和程式設計能力，還要求他們具備臨場反應和高度抗壓性，很開心隊伍能夠獲得世界冠軍。

這四位成員的勵志故事展示了他們來自屏東的背景和他們在面對困難時的努力精神。他們的努力和毅力是令人敬佩的，他們克服了經濟和時間上的限制，並專注於追求自己的夢想。

▲屏東高中生組成的「DDS台美有錢隊」，代表台灣參加在美國舉行的ROBOFEST世界機器人大賽勇奪金牌。（圖／記者賴文萱翻攝）

鍾銘家平日要跟隨擔任水電工作的父親一起工作，也是因為學習水電工作，開始對機器人產生興趣，並自學相關知識。他在忙碌的學業和家庭責任中找到時間來實踐自己的機器人製作技能，並在比賽中取得成功。

張恩睿則是從小學時期就展示了對機器人的熱愛和努力學習的態度。他在組裝樂高機器人上花費大量的時間和精力，並不斷改進自己的技巧。他在面對挫折時並沒有放棄，而是從中學到了寶貴的教訓，不斷提升自己，最終獲得了冠軍。

徐勝德在國中才開始學習機器人，毎天都要在夜市攤位洗碗，幫忙家中生意，但他通過堅持不懈的努力和願意犧牲休息時間來學習程式撰寫，為自己的夢想奮鬥。他的毅力和堅持使他在比賽中脫穎而出，取得了成功。

王柏仁在家庭的支持下，克服了經濟和時間上的困難，努力追求學習機器人的夢想。他在平日在糕餅店打工賺取零用錢，並受到親友和空手道協會的贊助，才能實現了前往美國參賽的機會。這種支持和關愛激勵著他，讓他更加堅定地追求自己的目標。

這四位屏東高中生組成的「DDS 台美有錢隊」以他們的努力和堅持獲得了世界機器人大賽的冠軍。他們在比賽中克服了時差和語言障礙，展現出非凡的技術和才能，他們的努力和創造力讓世界看到了台灣的優秀。在ROBOFEST世界機器人大賽上，他們以卓越的表現獲得了金牌，成為整個比賽的亮點。