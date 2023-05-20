快訊／雨彈升級擴大開轟！北北基11縣市豪大雨特報　

▲豪大雨特報。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

鋒面加午後對流發展，豪雨彈開轟了，氣象局今(20日)下午針對11縣市發布豪雨特報，其中新北市升級為豪雨。氣象局也針對新北市發布大雷雨訊息。

氣象局表示，鋒面影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(20日)日新北市有局部大雨或豪雨，基隆地區及臺北、苗栗以南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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豪雨特報

影響時間：20日下午至20日晚上

豪雨：新北市

大雨：基隆北海岸、台北市山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區

▲氣象局針對新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時15分止。（圖／氣象局）

氣象局下午14時46分也針對新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時15分；提醒民眾防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流。

此外，氣象局表示，今天(20日)鋒面在台灣附近，結構已經減弱許多，不過殘餘水氣仍多，北部地區降雨機率高，有局部短暫陣雨出現，而中南部則為多雲可見陽光，中午過後由於熱力作用，各山區有發展雷陣雨的機會，且可能有較大雨勢，整體降雨到晚上會明顯緩和、轉為零星。

氣溫方面，夜晚清晨各地低溫都在20到24度之間，白天高溫北部、東半部雲量較多，為27度左右，而中南部則可以來到30度以上，感受溫暖微熱。