國中會考首日逾2千人缺考　210件違規「這類超過4成居首」

▲國中教育會考今天登場，今年超過19萬人報考，首日超過2千人缺考。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

國中教育會考第一天考試在稍早落幕，根據教育部初步統計，今（20日）四科考科當中，初步總計共210件違規，包括一般違規行為193件，一般舞弊或嚴重違規行為17件，而一般違規以「提前書寫或逾時作答」最多共88件，佔全部違規42％，而嚴重違規則案件，最具代表為國文科考試時，一名考生偷看國文秘笈，但實際違規統計數字，仍以教育部最後公告內容為主。

國中教育會考第一天考試在「寫作測驗」結束後落幕，教育部表示，「寫作測驗」共有2668人缺考，缺考率1.35%；另寫作測驗共484人使用172間第二類備用試場，但沒人因為中重症在醫院應考。

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另今年國中會考共19萬8140人報考，根據教育部統計，今年缺考率在1.18%（數學科）到1.35%（寫作測驗）之間，整體缺考率為1.24%，比起去年1.56%下滑，主因是去年受疫情影響，缺考率偏高；至於缺考人數部分，則以數學科2347人最少，寫作測驗2668人最多。

另根據教育部初步統計，會考第一天總計有210件違規，包括一般違規行為193件，一般舞弊或嚴重違規行為17件，一般違規中，以「提前或逾時作答」88件最多，佔全部違規42%，其次為「隨身放置非應試用品」約36件。

至於一般舞弊或嚴重違規行為共17件，違規樣態包括提前翻開試題本、故意損毀試題本作標記，以及考試提前離場經制止後仍強行出場，最嚴重一件則是國文科考試時，一名考生偷看國文秘笈，被監試人員發現，依據考試規則，該科恐將零分。