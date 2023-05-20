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國中會考458人篩檢陽性　上午累計逾百件違規「這一類最多」

▲▼國中會考登場，圖為新北高中特殊試場考生應試情形。（圖／新北教育局提供）

▲國中會考今天登場，圖為新北高中特殊試場考生應試情形。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

19.8萬人報名的國中教育會考今（20日）起登場並一連舉行兩天，根據教育部統計，數學科考試時，共有458人使用169間第二類備用試場，比社會科考試時增加11人、6間；另數學與社會科累計共有119件違規，其中又以「提前翻閱試題、書寫或作答，或者鈴響後逾時作答」總計38件最多。

今年國中教育會考共19萬8140人報考，為少子化衝擊以來連續兩年考生人數跌破20萬人，今天第二節考數學科，根據教育統計，共有2347人缺考，缺考率1.18%，其中又以台北考區缺考672人最多，其次為新北考區509人。

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隨著疫情趨緩，COVID-19從法定傳染病第五類改為第四類，今年國中會考回歸疫情前規定，篩檢陽性及中重症考生都可應試，根據教育部統計，截至昨（19日）天下午5時，因篩檢陽性申請第二類備用試場應試考生，計有330人，中重症則是0人。

根據教育部統計資料，今天會考第一堂考社會科時，新增117人篩檢陽性，共有447人在社會科時，使用163間第二類備用試場，數學科則新增11人，總計數學科共458人使用169間第二類備用試場，但沒人因為中重症在醫院應考。

此外，今天社會科與數學科試場各出現52件、67件違規行為，兩節共119件違規，其中「提前翻閱試題、書寫或作答，或者鈴響後逾時作答」最多，各有16件、22件違規最多，總計38件違規，其次則是考試期間隨身放置非應試用品等，兩節共計22件。

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