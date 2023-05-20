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會考數學科難易適中　取材生活化「疫苗效力、速食店特惠」入題

▲▼國中會考登場，圖為新北高中考場狀況。（圖／新北教育局提供）

▲國中會考今天登場，數學教師認為，今年數學科難易適中，圖為新北考場狀況。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

近20萬人報名的國中教育會考今（20日）登場，第2節考數學，數學教師指出，數學科考題取材兼具生活化與多樣性，也呼應時事，包括咖啡因攝取量、盒玩盲售、速食店特惠方案、疫苗效力比較等問題，整體而言，試題具鑑別度，試卷整體難度為難易適中。

今年國中教育會考共19萬8140人報考，為少子化衝擊以來連續兩年報考人數跌破20萬人，今天第二節考數學科，根據教育部統計資料，共2347人缺考，缺考率1.18%，其中又以台北考區缺考672人最多，其次為新北考區509人。

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協助教育部解題的台北市北投國中林柏嘉表示，這次考題平均大致分布在三個年級，以幾何類型共出9題最多，試卷前10題為單一數學知識概念為主，特色是計算量低，多數學生一看就知道如何切入解題，第11題後開始出現生活情境題，這樣難易度與順序安排，有助於降低學生答題焦慮感，也鼓舞學生應答。

不過，林柏嘉指出，第18題後題目較具挑戰性，探討數學內容則散布在各個年級中，學生需要清楚、深入的理解數學概念，並有將生活情境或數學情境加以轉化的能力，方能正確解答；另在非選題則是比較兩個廠牌疫苗效力。

今年數學題目取材生活化，桃園市平鎮國中數學老師劉建成舉例說明，第11題以成人每天喝兩杯中杯咖啡，探討攝取咖啡因是否超過歐盟與台灣標準。第12題則是盒玩盲售，從六個動物類、五個汽車類盒子中，買到想要的玩具機率為何，另第16題則是速食店特惠方案。

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