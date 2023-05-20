國中會考社會科圖表題近5成！新冠疫苗、少子化與幸福巴士入題

▲國中教育會考今起一連舉行兩天，首節考社會科。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

國中教育會考今（20日）起一連舉行兩天。會考首日、首節考社會科，國中社會科教師分析，這次社會科試題持續重視資料解讀及圖表轉譯能力，圖表試題佔比接近5成，試題取材跨學科整合，評量學生整合學習內容及具備多元社會科知識的能力，包括新冠疫苗、少子化與幸福巴士等問題都入題，試題編排由淺而深，符合「難易適中」原則。

今年國中會考共有19萬8140人報考，今天第一節考社會科，根據教育部統計，社會科2400人缺考，缺考率1.21%，其中又以台北考區缺考706人最多，其次為新北考區504人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

到教育部協助解題的新北市中平國中地理科老師賈生玲表示，今年社會科試題共54題，圖表型試題佔比接近50%，顯示學生在資料解讀及圖表轉譯能力非常重要，而這次的試題編排由淺而深，符合「難易適中」原則，評量學生不同層次能力學習成果，而今年部分試題題幹稍長，文字閱讀量與過去相當，考生在規定時間內仍可從容完成作答。

賈生玲舉例說明，第2題以交通部公路總局為滿足部分地區民眾就學、就醫等需求，推動「幸福巴士」政策為例，學生需根據 2019年8月時「幸福巴士」營運鄉鎮分布圖，推論出該項政策的目的為何，另像第28 題，以台灣本島四個氣象測站的經緯度位置及高度表為素材，測驗學生需運用地形與季風影響降水空間概念，判斷哪個測站的降水量可能最多，是很生活化的試題。

▲社會科老師指出，國中會考社會科圖表題型接近五成。（圖／記者許敏溶攝）

高雄市明義國中歷史老師陳莉婷分析，這次試題取材跨學科整合，評量學生整合學習內容及具備多元社會科知識的能力。例如第37題以台灣少子化危機的狀況為例，面對人口負成長的人口懸崖，有學者提出社會增加的方向來提高國民人數的對策，此題學生需要結合地理、公民與社會的學科基本知識方能作答。

高雄市路竹高中國中部公民老師師秀玲指出，今年公民考題取材生活化，像是第35題以「飢餓行銷」為例，業者營造商品很快被搶購一空情況，再透過媒體將商品炒作為時下流行話題，進而引起民眾消費慾望，評量學生能否判斷此種行銷手法對於消費市場影響為何；另第9題為新冠疫苗接種對象，學生看到題目應該相當有感，也是比較新穎題目，內容為民間團體呼籲政府應將逾期停留或逾期居留的外國人納入疫苗施打對象，評量學生能否判別民間團體的呼籲隱含何種觀點。