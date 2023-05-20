東方設大主動停招！創官派公益董事辦倒私校首例　教部遭批要檢討

▲東方設計大學主動停招，創下官派公益董事辦倒私校首例，私校工會認為教育部要檢討警惕。（圖／記者陳建宇攝）

記者許敏溶／台北報導

少子化海嘯衝擊私校招生，今年3月才被列為專輔學校的高雄私立東方設計大學，原本改善期有2年，卻主動申請停招，預計明年7月底停辦，全國私校工會指出，不僅導致教職員提早二年失業，六百多名學生無法原校畢業，權益嚴重受損，還創下官派公益董事辦倒私校首例，值得教育部檢討警惕。

東方設大前身為東方工專，一九九九年由教育部派公益董事接管至今，歷經升格學院並改名大學，但是終不敵少子化衝擊，今年3月因「師資質量不合規定」被列入專輔學校，原本改善期還有兩年，但教育部證實，校方主動申請112學年度全面停招，教育部已經同意，預計112學年度下學期辦理學生安置，明年7月底停辦。

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全國私校工會表示，東方設大公益董事近年雖多方嘗試引進企業接手，但擔心所託非人而背負罵名，不敢釋出經營權而錯過許多籌資機會，導致財務嚴重惡化而被公告為專輔學校，也導致教職員提早二年失業，六百多名學生無法原校畢業，權益嚴重受損，東方設大退場將創下官派公益董事辦倒私校首例，值得教育部檢討警惕。

東方設大董事會快速決定放棄改善機會、主動停招退場，全國私校工會研判，應與公益董事不願承擔日後欠薪而被追訴法律責任有關，而官派公益董事守成不足、籌資無力、經營無方，對學校不具歷史情感及使命感，面對少子化衝擊就快速決定學校退場，只希望能全身而退、安全下莊，而未能顧及教職員工作權及學生受教權，社會恐怕要質疑由教育部官派董事接手私校卻經營不善，難道政府及公益董事都不用負責任。

全國私校工會認為，東方設大是南部培育設計人才的重要學校，一旦退場，將是技職教育的重大損失，殊為可惜。建議未來由教育部改組的董事會，能運用設校基金提出優離及優退辦法，補償教職員工作權益的損失，更要做好學生安置轉學工作。