快訊／會考首日447人篩檢陽性　使用163間二類備用試場

▲國中會考首日，共有447人因篩檢陽性在二類備用試場應考。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

國中教育會考今（20日）起登場並一連舉行兩天，今年共有19.8萬人報名，教育部指出，昨天共330人因篩檢陽性申請第二類備用試場應試，今天早上社會科考試時，則新增117人，故在第一節社會科考試時，共有447人使用163間第二類備用試場，但沒有人因為中重症在醫院應考。

國中教育會考今、明兩天在全國同步舉行，分別在18個考區、231個考場應試，今年共有19.8萬餘人報名，不僅報名人數創新低，而且是連續兩年報名人數低於20萬人；報名人數最多的3個考區，包括新北考區3萬739人、中投考區3萬495人、台北考區2萬2213人。

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根據教育部統計，今天第一天，第一節上午8時30分考社會科，第二節10時30分考數學，而今天早上社會科，共有19萬8140人報考，缺考人數2400人，缺考率1.21%，其中又以台北考區缺考706人最多，其次為新北考區504人。

隨著疫情趨緩，COVID-19從法定傳染病第五類改為第四類，今年國中會考回歸疫情前規定，教育部表示，不再限制篩檢陽性及中重症考生不得應試，而快篩陽性考生可申請調整至備用試場應試，中重症考生也可申請至醫療院所或調整至備用試場應試，但都要提前申請，根據教育部統計，截至昨（19日）天下午5時，因篩檢陽性申請第二類備用試場應試考生，計有330人，中重症則是0人。

不過，國中教育會考闈外辦公室主任陳良傑表示，今天早上第一節社會科考試，因為篩檢陽性而申請到第二類備用試場應考新增117人，故今天第一節社會科時，總共有447人使用163間第二類備用試場，但沒有人因為中重症在醫院應考。

▲國中教育會考今起一連舉行兩天，今年超過19萬人報考。（圖／記者許敏溶攝）