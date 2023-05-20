國中會考也傳「詐彈」恐嚇！潘文忠：請警察加強巡邏「考生與家長放心」

▲國中教育會考今起一連舉行兩天，卻傳出有炸彈恐嚇信，教育部已請警察加強巡邏。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

全台各縣市近日接連收到炸彈恐嚇信，包含各大院校、地方景點、交通設施等，連今（20日）登場的國中教育會考及教育部，也傳出收到炸彈恐嚇信，教育部長潘文忠今天證實，教育部昨天也收到類似信件，內容和其他地方一樣，「應該是一系列通案」，已經與警政署加強聯繫，並請警察同仁加強巡邏各地所設考場學校，目前算是平靜，請家長與考生安心。

今年國中會考共19萬8140人報考，為少子化衝擊以來連續兩年考生人數跌破20萬人，今天上午8時30分開始考社會科，缺考人數2400人，缺考率1.21%，其中又以台北考區缺考706人最多，其次為新北考區504人。

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不過，近期全台各縣市接連收到炸彈恐嚇信，今傳出教育部也收到類似恐嚇信，潘文忠今天證實此事，潘文忠說，恐嚇信是昨天傳到部長信箱，信件內容和台南等地方都一樣，這應該是一系列的通案。

▲教育部長潘文忠（左二）主持國中會考解題時，證實教育部也收到炸彈恐嚇信。（圖／記者許敏溶攝）

不過，潘文忠強調，教育部不敢掉以輕心，第一時間就向警政單位報案與聯繫，由於這兩天適逢國中教育會考，故教育部與警政署後聯繫，請警政署就各地所設考場學校，請警察同仁加強巡邏，也請試務單位在考場辦理過程中也加強巡邏，注意校外人士動態，確保考生與家長安全，目前算是平靜，也請考生與家長安心。