蔡英文自評團隊「懂得反省」　柯文哲：實際改正更重要

記者詹宜庭／台北報導

參選2024總統大選的民眾黨主席柯文哲，20日在淡水舉行國政願景說明會。針對總統蔡英文20日舉行520就職七周年記者會時稱「執政團隊認真做事也懂得反省」，柯文哲表示，蔡英文說自己是懂得反省的執政團隊，但更重要的是「反省改進」，要實際去改正，如果知道哪個地方做錯而不去改沒有用。

▲民眾黨總統參選人柯文哲國政願景記者會。（圖／記者林敬旻攝）

總統蔡英文今日舉行520就職七周年記者會，致詞時提及，這七年有成功，也有挫折，改革會有陣痛，執政也總有很多地方可以做得更好，「但是，蔡英文的執政團隊認真做事，也懂得反省，我們總是快速調整、找出方法、扛住壓力、解決問題，來因應國際情勢的變局，回應民意的期待。」

對此，柯文哲認為，蔡英文說自己是懂得反省的執政團隊，但更重要的是「反省改進」，要實際去改正，如果知道哪個地方做錯而不去改沒有用。

至於柯文哲致詞時曾提及「中華民國台灣」，有媒體詢問「在論述上是否認同『中華民國台灣』的體制嗎？」，柯文哲回應，他常說對一個外科醫生來講，內容比口號重要，所以在現階段「中華民國」、「中華民國台灣」、「台灣」，其實在不同場合有不同的使用方式，重點就是大家都知道是怎麼一回事就好了。