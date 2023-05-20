忍辱負重！朱立倫：把我當箭靶攻擊都會承受　光芒掌聲給侯選人

▲朱立倫與侯友宜19日在國民黨520誓師大會上相擁。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨17日宣布徵召新北市長侯友宜參選2024總統，儘管鴻海創辦人郭台銘透過臉書表示將支持侯，但事後卻傳出郭覺得被騙了，甚至與黨主席立倫有過爭執，讓藍營支持者憂心國民黨能否順利團結。對此，國民黨主席朱立倫今（20日）表示，他擔任黨主席必須忍辱負重，「任何的攻擊、任何的炮火對向我，把我當箭靶，我可以承受，但是一定要把光芒跟掌聲給我們的候選人」。

國民黨20日上午在中央黨部舉辦「520政黨輪替 台灣更好」誓師大會，朱立倫致詞提及，這段日子他擔任黨主席，跟大家一起走對的路、提對的人，團結勝選。什麼是走對的路？簡單來說，就是能夠守護中華民國、能夠守護家園，讓百姓人能過好日子，這就是國民黨要走對的路；什麼叫提對的人？就是真正能夠愛台灣人民、真正能夠跟大家站在一起，且中道、理性、穩健、務實、有領導力、有執行力的候選人。

朱立倫表示，國民黨這次提名的總統候選人侯友宜同志，就是最典型的代表，是最有領導力、最有執行力、最愛台灣，可以拚生命保護中華民國最好的總統。

朱立倫說，國民黨更重要是能夠團結勝選；去年1126國民黨團結努力，贏得人民的肯定。他擔任黨主席，必須要無私無我，才能夠走對的路、提對的人，跟大家團結在一起，不能更有一絲一毫的自私或為自己著想，更重要的是，他必須要忍辱負重，任何的攻擊、任何的炮火對向他，「把我當箭靶，我可以承受」，但是一定要把光芒跟掌聲給國民黨的候選人，讓他們能夠順利的為台灣這塊土地來打拼。

朱立倫喊話，他拜託所有好朋友，接下來的這段日子，「我們放下自我，讓小我小一點，讓大我大一點」，讓國民黨為台灣人民，讓所有候選人為了台灣下一代的未來，能夠團結努力，做所有對團結有幫助的事情，避免被敵人分化、被敵人來造成國民黨的困擾，只要把光芒、掌聲、團結集合在國民黨的候選人身上，國民黨一定能夠團結勝選，這就是國民黨共同的目標。