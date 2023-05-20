　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全文／蔡英文執政七周年談話一次看　「團隊認真做事，也懂得反省」

記者陶本和、杜冠霖／台北報導

總統蔡英文20日舉行520就職七周年記者會時表示，這七年有成功，也有挫折，改革會有陣痛，執政也總有很多地方可以做得更好，「但是，蔡英文的執政團隊認真做事，也懂得反省，我們總是快速調整、找出方法、扛住壓力、解決問題，來因應國際情勢的變局，回應民意的期待」。

▲▼總統蔡英文執政七週年記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統蔡英文執政七週年記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

蔡英文談話全文

今天是我擔任中華民國總統第八年的第一天。

七年前，我們抱著改造國家的初衷，一步步踏出改革的步伐，到今天，已經走了很長的一段路。我們讓臺灣的面貌，和七年前有很大的不同。

其中一個不同是，我們的「國防自主」已經不再是夢想。去年國慶日我們看到，「勇鷹號」高教機翱翔在總統府的上空；今年下半年，第一艘潛艦IDS原型艦也將下水。透過很多人的努力，我們向世界展現出臺灣自我防衛的決心。

另一個不同是，面對美中貿易衝突的國際經貿變局，和突如其來的全球百年大疫，臺灣經濟逆勢突圍，在「前瞻基礎建設計畫」創造的可觀內需，以及「六大核心戰略產業」，所締造的技術優勢加持下，臺灣的高科技產業，在全球供應鏈上，樹立了無可取代的關鍵地位。

七年前，我們開始推動「新南向」政策，去年，臺灣對新南向出口的金額是史上最高，達到969億美元。我們不只布局海外，也迎來了投資大爆發，投資臺灣三大方案及境外資金回台，已經審查通過將近2.4兆，而過去七年，外商加碼投資臺灣則超過兩兆元。這不只代表世界對臺灣的信心，也反轉臺灣過去產業西進的態勢。

七年前，臺灣的綠能建設才剛起步，但就在去年，再生能源全年度的發電量首度超越了核電。

到今年底，我們綠能產業所引進的外商和本國投資將達到一兆元。並且將國際有經驗的上下游產業及金融專業帶進臺灣，讓臺灣跟世界進一步接軌。

前幾天，我去啟用了全國最大，位於苗栗的海能離岸風電。以後大家經過苗栗台61海岸線時，遠遠眺望著離岸風機，就等於看到2050淨零轉型的未來。

就在昨天，臺美雙方共同宣布，「台美21世紀貿易倡議」首批協定內容。從貿易便捷化到中小企業的就業和成長，乃至各項全球新興的貿易議題，臺美將簽署自1979年以來，最全面性的貿易協定。

這不只是讓臺美經貿關係，邁向新的里程碑，也為臺灣和主要貿易國家洽簽貿易協定，跨出重要的一步。

而面對中國的文攻武嚇，臺灣人民冷靜不躁進、理性不挑釁。臺灣人民展現出對民主自由前所未有的堅持，不僅讓世界看到臺灣的韌性，也讓國際支持民主臺灣的力量變得史無前例的團結強大。

當然，七年來我們所努力的其實遠遠不止這些。我要特別感謝堅守崗位的公私部門夥伴一起打拚，尤其是守護第一線的國軍、警察、海巡的付出；更重要的是，我們兩千三百萬臺灣人民的團結一致。

這七年，有成功，也有挫折，改革會有陣痛，執政也總有很多地方可以做得更好。但是，蔡英文的執政團隊認真做事，也懂得反省，我們總是快速調整、找出方法、扛住壓力、解決問題，來因應國際情勢的變局，回應民意的期待。

我相信過了一段時間，或者是十年、二十年後，當我們回過頭來看看這段過程，可以更清楚看到，這七年來我們重新定義了臺灣，也讓全世界重新看見了，臺灣不可或缺的存在。

各位國人同胞，雖然我只剩一年任期，但我不會因此鬆懈。我的信念是，一年能做到的事就一年做到；一年做不完的，我們就用「一年加四年」進行規劃，替臺灣下個階段的發展打基礎。

對於後疫情時代的經濟發展和民生課題，我們正透過疫後特別預算，持續調整強化產業體質；行政院傾全力解決缺工問題之外，也會提出優化留才久用機制，並且將更進一步提出完整的人才供給方案。我們要維持各行各業發展的動能，也替下一個階段臺灣產業競爭力提前部署。

開啟國門的臺灣，更歡迎全世界的旅客，包括港、澳和對岸的朋友，來體驗臺灣，感受臺灣獨特的文化魅力，以及安全和便利。

前陣子缺蛋的問題，很抱歉讓大家都辛苦了。我們也記取教訓，隨時緊盯各項民生物資的供給和物價，跨部會整合因應，盡可能降低對國人生活的影響。

現在，是五月的報稅季。今年的免稅額和扣除額再次提高，來減輕大家的負擔。接下來，在政府財政穩健的前提下，我們會繼續朝向加薪、減稅、增福利的方向繼續努力。

除了顧好經濟民生，關於擘畫臺灣的未來，有兩件事情我認為是重中之重。第一，是維持臺灣在全球供應鏈的關鍵地位，第二，是維持臺海和平穩定的現狀。

現在俄烏戰爭仍在持續，威權主義的擴張、侵略併吞的陰影，正在侵蝕全球文明和民主體制。它更帶來全球通膨的壓力和經濟衰退的危機，衝擊疫後國際經貿格局，以及重組中的供應鏈體系。

在這樣的外在風險情勢下，七年來，我們努力調整臺灣的經貿體質，從半導體到資通訊產業，從精密機械到物聯網，乃至綠能產業的潛力、生技醫療的實力；並藉此打造優質就業機會。

我們也逐步擺脫七年前，透過中國走向世界的路徑，讓「臺灣製造」用自己的面貌，大步走向國際。

更重要的是，我們有讓國際信任的民主治理，結合領先全球的技術競爭力、完整健全的產業生態系，我們已經向全世界證明了，臺灣是全球供應體系中最可靠、最有效率、最安全的合作夥伴。

未來，我們要拿出更多、更有力的行動和作為，來展現我們的決心，打造出更具韌性的經濟和產業，讓臺灣在全球供應鏈中的關鍵地位屹立不搖。

但是，若干有心人士刻意認知操作，試圖動搖全球對臺灣投資環境的信心。儘管如此，我們要向大家保證，臺灣在全球供應鏈的關鍵地位，不但不會受到影響，而且還會持續扮演更關鍵的角色。

臺灣雖然身處風險中，卻絕對不是風險製造者。我們是負責任的風險管控者，臺灣會跟全球的民主國家和社群站在一起，共同合作化解風險。

臺灣，已經是當前世界的關鍵字。臺海的議題，早已從兩岸、區域的層次，成為攸關全球安全及國際繁榮的焦點，全世界都是利害關係者。因此，除了既有的基礎之外，我們也必須以全球的視野，來處理兩岸關係。

現在，全球的共識很清楚，就是臺海議題必須和平解決，戰爭不是選項，任何一方都不能以非和平的方式片面改變現狀。

從我執政以來，政府的立場很堅定，我們信守承諾維持現狀，致力臺海的和平穩定；我們也堅守「四個堅持」，保障兩千三百萬臺灣人民共同的利益和福祉。我們不挑釁、不冒進，也絕不會在壓力底下屈服。

致力維持現狀，避免衝突發生，以對等的對話化解兩岸分歧，促進健康有序的交流。這既是臺灣不分黨派的共同責任，也是兩岸的共同責任，更是區域各國及全球民主國家的共同期待。

和平是兩岸間的唯一選項，以維持現狀作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰。

現在，是國際社會對臺灣最重視、最友好的歷史時刻。所以朝野政黨必須團結合作。我們對內可以因為民主選舉而競爭，但對外一定要共同守護中華民國臺灣。

臺灣的民主不是從天而降，和平也從不是靠卑躬屈膝得來。我要再次強調，要維護和平必須先強大自己，我們越團結，就越安全；臺灣越安全，世界就越安全。

前陣子不幸過世的林淑雅教授，曾經在她參與起草的宣言，寫下這段話：「我們在母親土地上自己決定想要什麼樣的國家，並積極改造它，這是尊嚴。」這段深刻的話，應該要被牢牢記住。

我很榮幸能夠擔任中華民國總統，和兩千三百萬臺灣人民，一起走過這兩千五百五十六天，我們風雨同行，一路自信堅定地走向了世界。

執政團隊會持續當民主自由的「守護者」，守護臺灣民主自由的生活方式。執政團隊更會持續當國民生活的「造福者」，更努力做事，創造更多幸福，讓臺灣人民更幸福，讓國家繼續往前走。

▲▼總統蔡英文執政七週年記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／六福村緊急公告！　全面閉園一天
夜市地上撿到「10萬裸鈔」！暗黑內幕曝光　店家急喊：快丟掉
瘦子認了「又開始抽菸」！　揭破戒主因
「不可能已繼承5億！」高中生離奇亡　呂秋遠10點分析：太傻
快訊／神劇本！「老八」末節大逆轉　東冠2連勝
快訊／侯友宜：當選總統將到立院「國情報告」
宣布淘汰名單！　徐懷鈺錄影「一個人坐角落」畫面被拍
蘿莉塔懷孕「男友家要求簽婚前協議」：怕我奪產！
5億高中生假孫真兒！阿嬤抓到「公媳亂倫」　怒：老公喊爽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2024民眾黨立委如何佈局？　柯文哲：6／1不分區開始報名

賴清德團隊再增3發言人　打侯大將入列

「賴清德你錯了！」　侯友宜開砲：民主自由就是我們的DNA

忍辱負重！朱立倫：把我當箭靶攻擊都會承受　光芒掌聲給侯選人

好好做代誌錯了嗎？　侯友宜嗆「民進黨連好好做事都做不到！」　

全文／2024台灣轉捩點　柯文哲宣布參選總統：一起義無反顧拚一次

拜登、岸田G7會談挺台　蔡英文：台灣人不該小看自己需具全球格局

侯友宜喊：當選總統將到立院「國情報告」　接受全民監督

解決總統有權無責亂象　柯文哲：若當選依法到立院國情報告

讚侯友宜是最好的總統　朱立倫：民進黨的好日子快要結束了

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

5億高中男亡「尪30萬元交保」　母慟遭害命：2個月父子都走了

嬤爬高曬衣梯子突倒地！　3歲小英雄「冷靜幫救援」

《營業中2》班底沒鬼鬼！炎亞綸「哭慘」　鹿希派年收4.5位數...曾沛慈：不用報稅？

強烈雷雨帶「持續長大」　颱風瑪娃最快20日晚生成

萌貓放飯前被要求握手　牠不耐煩狂喵：給偶飯

2024民眾黨立委如何佈局？　柯文哲：6／1不分區開始報名

賴清德團隊再增3發言人　打侯大將入列

「賴清德你錯了！」　侯友宜開砲：民主自由就是我們的DNA

忍辱負重！朱立倫：把我當箭靶攻擊都會承受　光芒掌聲給侯選人

好好做代誌錯了嗎？　侯友宜嗆「民進黨連好好做事都做不到！」　

全文／2024台灣轉捩點　柯文哲宣布參選總統：一起義無反顧拚一次

拜登、岸田G7會談挺台　蔡英文：台灣人不該小看自己需具全球格局

侯友宜喊：當選總統將到立院「國情報告」　接受全民監督

解決總統有權無責亂象　柯文哲：若當選依法到立院國情報告

讚侯友宜是最好的總統　朱立倫：民進黨的好日子快要結束了

東方設計大學主動申請停招！原因曝光　在校生還有634名

國中會考也傳「詐彈」恐嚇！潘文忠：請警察加強巡邏「考生與家長放心」

馬祖女童深夜「呼吸困難」家屬好心急！　海巡快艇跨島送醫

快訊／六福村收到「炸彈恐嚇」！園方緊急公告：全面閉園一天

2024民眾黨立委如何佈局？　柯文哲：6／1不分區開始報名

逛街看到鑽石項鍊！老公秒嗆「你沒那個資格」她超受傷

上海開通「假日列車」直達通化　12天行程睡全軟臥4人包廂

4歲烏女童遭「充氣城堡拉繩」纏住窒息亡　工作人員只顧滑手機

「一帆風順」假兒子來騙錢　桃園發現貓膩戳破謊言

賴清德團隊再增3發言人　打侯大將入列

又愛又恨？爸問女娃「愛不愛我」　她敷衍應4句...下秒爆粗口笑歪媽

政治熱門新聞

快訊／私底下被叫做「大小姐」？　蔡英文：沒有聽郭董這樣說過耶

快訊／特赦陳水扁？　蔡英文：還沒開始想也沒想過

律師批黃國昌沒證據亂噴　揪他1天收7萬5抖內

侯友宜喊：當選總統將到立院「國情報告」　接受全民監督

民調「侯友宜＋郭台銘」奪冠！　凌濤：2人合作就是最強的

幕後／誰是朱立倫口中「牛鬼蛇神」？　黨內還原郭台銘爆氣始末

快訊／蔡英文喊話：和平是兩岸唯一選項！維持現狀是最大公約數

快訊／蔡英文：核一、核二重啟有困難　台灣不會缺電但須投資儲電設備

蔡英文曝「美5億無償軍援」原因　「疫情導致軍售交貨有遲延」

侯友宜支持度30%居冠　黃揚明：對國民黨是警訊不是喜訊

LIVE／柯文哲宣示參選總統　提倡「3和」主張力促台灣團結

快訊／陳玉珍還原取消挺郭記者會始末　證實郭台銘以為會被徵召

郭正亮親揭退黨2原因　批與賴清德兩岸論述「道不同不相為謀」

快訊／蔡英文提「下任國家領導人」應具5大特質：賴清德符合條件

更多熱門

相關新聞

拜登、岸田G7場邊會談挺台　蔡英文：台灣人不該小看自己

拜登、岸田G7場邊會談挺台　蔡英文：台灣人不該小看自己

G7領袖峰會20日登場，在此前日本首相岸田文雄、美國總統拜登（Joe Biden）、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）分別舉行雙邊會談，都談及台海安全議題，重申反對任何形式武力改變現狀。對此，總統蔡英文20日舉行記者會表示，維持台海和平穩定現狀是全球共識，現在台灣是世界的台灣，「身為台灣人不該小看自己，也需具備全球格局跟責任感」。

讚侯友宜是最好的總統　朱立倫：民進黨的好日子快要結束了

讚侯友宜是最好的總統　朱立倫：民進黨的好日子快要結束了

郭台銘喊「是我努力不夠」　柯文哲：早提醒他要清楚比賽規則

郭台銘喊「是我努力不夠」　柯文哲：早提醒他要清楚比賽規則

蔡英文曝「美5億無償軍援」原因　「疫情導致軍售交貨有遲延」

蔡英文曝「美5億無償軍援」原因　「疫情導致軍售交貨有遲延」

在野黨呼籲朝野政黨領袖會晤　蔡英文：有意願都可以來談一談

在野黨呼籲朝野政黨領袖會晤　蔡英文：有意願都可以來談一談

關鍵字：

蔡英文2024總統大選

讀者迴響

熱門新聞

奪命眼藥水釀4死　害14人直接失明

5億高中男同婚可能無效　結婚證人還原現場

高中生家庭「複雜關係圖」一次看懂

真實版SOD！日25歲女消防員「深夜激戰」男同事

老闆「射進果汁」給員工喝　男刺殺復仇

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

李翊君瞄到「台下坐超級巨星」嚇傻：有史以來最大牌

女副市長超淫亂！一年開房啪啪265次

男友換電動車！妹子哀喊「2狀況」：想念油車了

5億高中生驚世家庭起底　父是憨兒阿公是親爸

5億高中生墜樓　30筆「房產權狀」全被鎖在事務所

莫莉抓手慘了「鬧上韓媒版面」！標題遭下：別碰IU

新北「超正檢察官」脫法袍！

新北幼園師餵藥3幼童！驗出2種藥竟有「四級毒品」

5億高中男遺產　律師：母親只能拿200萬

更多

最夯影音

更多
高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡
起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面