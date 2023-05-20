痛批民進黨治理失能　柯文哲曝參選動機：翻轉台灣命運

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨主席柯文哲將參選2024總統大選，20日在淡水舉行總統參選誓師活動，闡述其參政理念。柯文哲解釋，參選2024總統大選的原因，是因為他認為，台灣應該由一個清廉勤政、愛民愛鄉土的政府來帶領人民，不應當是口號治國、債留子孫、製造仇恨對立，強調「2024要成為翻轉台灣命運的轉捩點。」

▲民眾黨總統參選人柯文哲國政願景記者會。（圖／記者林敬旻攝）



柯文哲表示，他為什麼要參選2024總統大選，是因為他認為，台灣應該是一個團結和諧的國家，不應該是一個分裂鬥爭的國家；台灣應該是中美溝通的橋樑，不應該是中美對抗的旗子；台灣應該是美麗之島，不應該是外媒所說「世界最危險的地方」；台灣應該由一個清廉勤政、愛民愛鄉土的政府來帶領人民，不應當是口號治國、債留子孫、製造仇恨對立，2024要成為翻轉台灣命運的轉捩點。

柯文哲批評，多年來，執政的民進黨因為政黨利益超越國家利益，治理失能，前瞻計畫不前瞻，特別預算不特別，毫無財政據力，面對少子化、高齡化束手無策，數位轉型與司法改革淪為紙上談兵，從能源危機到五缺，甚至缺蛋，讓外資卻步，政府成了企業投資最不可靠的因素，讓台灣錯失許多發展機會。

柯文哲說明，面對2050淨零排放即將帶來的衝擊，民進黨政府毫無規劃，讓年輕人看不見希望，但不能這樣就算了，「我會以理性務實科學的精神，重建廉能政府，嚴守財政紀律，健全中央與地方財政，讓國家能永續發展；我會尊重專業，重建文官制度，加速政府數位轉型，提高行政效能；我會發展穩定能源，不讓跳電成為台灣危機；我會延長現役核電廠的使用年限，確保能源轉型期的安全，鼓勵再生能源穩定發展。」

柯文哲接著說，「我會國土重規劃，全面健全水資源，讓台灣遠離水旱災，成為世代宜居之地；我會讓台灣高等教育成為世界百大，從大學系所評鑑方式、教育內容做制度性的調整，重建技職的價值，讓學生更具國際競爭力；我會全面建立友善生涯的職場環境，讓年輕人敢生能養，解決少子化危機；我會以多元方式，實踐居住正義，保障居住人權；我會友善新住民，維護其權益，促進社會共融與和諧。」