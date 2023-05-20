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5億高中生命案「檢討同婚制度」　美女律師怒嗆：搞錯方向！

▲▼ 。（圖／記者游瓊華攝、律師提供）

▲「5億高中生命案」案情離奇，引發許多討論。（圖／記者游瓊華攝、律師提供）

記者林彥臣／綜合報導

台中賴姓男高三生擁5億不動產，日前和代書助理夏男登記結婚，2小時後墜樓亡。由於案情太過離奇，引發許多網友的關注，甚至還引發檢討同婚制度的討論。對此作風嗆辣的美女律師李怡貞，就在臉書發文怒嗆，「異性婚也會發生各種荒唐的事，不要搞錯方向」。

李怡貞在臉書發文表示，跟同婚無關，異性婚也會發生各種荒唐的事，不要搞錯方向，才剛結婚沒有剩餘財產分配的問題，但確實可以繼承財產，只不過萬一最後查出來是故意致配偶於死地就會依法喪失繼承權，也是拿不到一毛財產，還會進去「關到脫褲」。

▲李怡貞氣到調高信用卡額度。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞 ）

▲美女律師李怡貞強調，「5億高中生命案」跟同婚無關。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞 ）

李怡貞還補充，異性婚夫妻互殺甚至殺子女的案例一堆，謀財害命方法總是一百種，結婚無效或是結婚有效但殺害被繼承人，都分不到（財產）。

網友對此回應表示，「為了錢什麼人都有」、「感謝李律師說明，不然有些人總是不明白以為結婚就有保障了」、「我也覺得整件事跟同婚無關.就只是事件太令人匪夷所思！」、「結婚後兩小時身亡，顯然對方帶有目的來的，不是同婚問題是人性問題」、「謀財害命自古以來就有，跟性別沒絕對的關係，但新聞下的留言都會有人硬扯同性結婚……」。

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