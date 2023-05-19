5億高中生「親爹偷吃被認證」！元配扮柯南蒐集DNA　一見結果怒告

▲身家5億的高三學生墜樓身亡，死因疑點重重。（圖／律師提供）



記者柯振中／綜合報導

台中墜亡5億高中生家庭背景引起關注，家人複雜的關係讓外界看得雲裡霧裡。事實上，賴姓阿公（賴姓高中生名義上的阿公，血緣上的父親）曾替次子找了2任妻子，後來卻與第二任媳婦亂倫產子，更因此被法院認證通姦，雙雙被判3個月有期徒刑。

回顧這起人倫事件，賴姓阿公1999年替次子討了一名印尼籍的妻子，卻屢次對媳婦偷窺、騷擾，導致媳婦實在受不了，生下一名女孩後就訴請離婚、離開這個家。

次子的第一任老婆跑了，賴姓阿公跑到大陸去，替兒子再物色一名陸籍女子，帶回來當次子的老婆，一家人的生活過得相當美滿。不過，某天婆婆出門後臨時返家，竟意外聽見了丈夫的愉快喘息聲，於是搬來了椅子，爬上房間牆壁頂部的縫隙偷看，卻目睹了丈夫與媳婦在房間內亂倫。

▼賴姓死者的「阿公」被抓包與媳婦通姦，甚至還生下了小孩。（圖／記者游瓊華翻攝、律師提供）



婆婆氣得告上法院，狀告丈夫、媳婦通姦，卻因為罪證不足而不起訴。後來媳婦生了小孩，婆婆發現孫子與兒子長得不像，於是以「檢查蛀牙」為由，沾了兒子、孫子的口水拿去驗DNA，一驗之下果然發現驚人內情，所謂的「孫子」根本不是兒子的親生小孩，而是丈夫與媳婦亂倫後的結果。

婆婆再度狀告2人通姦，賴姓阿公則將剛生下的孩子送往媳婦的娘家。事後檢方認為賴姓阿公心虛，加上次子說出「看到老婆和阿爸睡一起」等話語，於是將2人依照通姦罪（現已除罪化）起訴。

次子的話語無證據能力，法官透過兩岸溝通管道，希望能採集孫子的DNA，不過泉州公安前往採檢遭拒，於是採用了婆婆送檢的DAN鑑定結果，因此只缺賴姓阿公、媳婦的DNA檢驗結果，決定強制採檢。

不過，賴姓阿公的律師反對採檢，雙方在法庭上僵持不下，最後耗費了一個多小時，才成功採檢到，也證實了所謂的「孫子」，其實是賴姓阿公與媳婦亂倫的結果，2人也分別被判刑3個月、得易科罰金。