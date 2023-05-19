獨／5億高中生詭異亡　家屬曝「都是大人在造孽」：小孩真的無辜

▲高三男「擁上億房產」卻在剛辦完結婚就墜樓亡，母親悲痛控兒遭設計喪命。（圖／律師提供）



地方中心／台中報導

台中市一名母親19日出面控訴，就讀高三的賴姓兒子擁有5億房產，在5月4日和幫忙處理房產的夏姓地政士登記結婚後2小時墜樓身亡，認為夏男謀財害命，引發熱議。

賴家親屬今晚透過管道告訴《ETtoday新聞雲》記者：「整件事情都是大人在造孽，小孩子（指5億高中生）真的是無辜的。」

該名家屬一度氣憤地說，阿公（指5億高中生的生父）的死實在是「現世報」，但他後來也改口說，「算了，整件事情都過去了」，只希望媒體不要再打擾家屬。

據了解，賴姓高中生4日與夏姓代書助理碰面，對方以「教你如何處理房產」的理由進入他家中，接著將人帶到戶政事務所，辦理同性結婚登記。時隔2小時後，賴姓高中生就在夏姓代書助理住處墜樓身亡。

賴母懷疑案情不單純，在台中市議員賴順仁、黃健豪及律師的陪同下召開記者會，指控夏姓代書助理謀財害命，並提告殺人罪、要求檢調盡速辦理。

根據調查，賴姓高中生從小就被阿公收養，但他其實是阿公與媽媽亂倫所生下的孩子，血緣上的父親其實就是自己口中的「阿公」，且這名「阿公」上個月才過世，5月3日當天出殯、火化，賴姓高中生還向學校請了喪假。

隔天賴姓高中生與夏姓代書助理出門，賴母遲遲聯繫不上，沒想到時隔不久就接到兒子的死訊，恐怖的巧合令人不寒而慄。目前案件仍在調查，其中的細節、背後是否有涉及犯罪，仍待檢調單位釐清。