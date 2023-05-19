「平凡台灣女孩」凌友詩被罰50萬！擔任「人大代表」違反兩岸條例

▲凌友詩曾在政協演講，並自稱「平凡台灣女孩」。



記者蔡紹堅／台北報導

曾在中國大陸政協會議上演講，自稱「平凡台灣女孩」的凌友詩因擔任大陸全國人大代表，被內政部認定違反《兩岸人民關係條例》，於近日被開罰50萬元。這已經不是凌友詩第一次因違反《兩岸人民關係條例》被罰，早在2019年時，她就因為擔任大陸全國政協委員被開罰過50萬元。

陸委會19日下午表示，凌友詩擔任大陸全國人民代表大會第14屆代表，涉及違反《兩岸人民關係條例》第33條第2項規定，案經內政部查處，並於5月11日依兩岸條例第90條第3項規定裁處新台幣50萬元罰鍰。

▼凌友詩再度被開罰。（圖／翻攝央廣網）



陸委會指出，中共各級人民代表大會組織屬兩岸條例第33條第2項公告禁止之政治性機關（構）、團體，台灣人民依法不得擔任職務或為其成員，「中共當局長年營造對台宣傳樣板，但無法獲得多數台灣人民的認同，只會增加台灣民眾的反感，中共的相關作為只是徒勞。」

陸委會強調，中共長期以零和思維對台打壓、迄不放棄武力犯台，其政治體制、社會環境更與台灣及一般文明國家所認知的普世標準有很大的差異，「國人赴陸就業生活及從事兩岸交流活動應注意遵守法令規定，以免誤蹈中共統戰陷阱，擔任可能危害我國家安全或利益之職務，不慎觸法而損及自身權益。」

凌友詩現年61歲，2019年曾在大陸的全國政協會議上演講，自稱「平凡台灣女孩」，並表示支持一國兩制，在台灣引起很大風波，最後被內政部依違反《兩岸人民關係條例》開罰50萬元。