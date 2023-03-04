第十四屆大陸全國政協會議登場　汪洋卸任...「三朝元老」王滬寧掌舵

記者魏有德／綜合報導

大陸第十四屆全國兩會今（4）日由政協一次會議率先登場，現任全國政協主席汪洋將以此身份進行任內最後一次常委會工作報告及2023年展望。在昨（3）日的預備會議上，一如外界預測，在本屆政治局常委中排名第四的「三朝元老」王滬寧進入常務主席團名單內，並主持主席團會議，他也將在本次政協會議後，獲選大陸全國政協主席，擔任統戰及對台工作的掌舵人。

▲大陸全國政協主席汪洋在2022年全國兩會上報告 。（圖／翻攝自CCTV）

由於今（2023）年是中共換屆之年，因此，本屆政協一次會議除既有的聽取和審議全國政協常委會工作報告和提案工作情況的報告、列席全國人大一次會議、聽取並討論政府工作報告以及其他有關報告外，大會還將選出新的全國委員會主席、副主席、秘書長和常務委員。

此外，大會也將進行審議並通過中國人民政治協商會議章程修正案、全國政協十四屆一次會議政治決議等決議和報告等議程。

▲中共「三朝元老」王滬寧將接下大陸全國政協主席一職。（圖／翻攝新華網）

值得注意的是，中共政治局常委中唯一具有政協委員身份的王滬寧將接下汪洋的棒子，出任全國政協主席一職，負責統戰和對台工作。由於王滬寧在江澤民、胡錦濤及習近平時代，都擔任「文膽」的核心工作，被認為是中共的智囊首席、理論第一人，因此，在兩岸官冷民熱之際，外界也預期王滬寧會在「一國兩制」等大方針上，推出不違背中共基本原則、更容易讓台灣民眾「有感」的對台工作論述。

▲王滬寧（圖中）將成為負責統戰及對台工作的掌舵人。（圖／翻攝新華網）

大陸全國政協會議主要名稱為「中國人民政治協商會議全國委員會」，是中國共產黨領導下的統一戰線（統戰）組織，由各界人士選舉代表組成，扮演著政治協商、民主監督和參政議政的角色。

在本屆政協委員的組成上，共來自34個界別，成員2169名。除中國共產黨成員99人外，還有約6成的非中共黨員，同時，也包含台灣民主自治同盟（台盟）、中華全國台灣同胞聯誼會（台聯）、中國國民黨革命委員會（民革）等對台相關的組織和文化藝術、體育、宗教等各界人士。